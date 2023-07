Le procès de Trump aura lieu en mai 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le procès de l’ancien président américain Donald Trump pour la gestion de documents classifiés se tiendra en mai 2024, a annoncé vendredi la juge Aileen Cannon.

Bien après que les procureurs aient demandé de tenir le procès en décembre de cette année, Cannon a souligné que cette date ne peut garantir la tenue d’un procès équitable.

Le procès de Trump aura lieu donc le 20 mai 2024, mais l’affaire est susceptible d’être retardée car l’équipe de Trump a clairement indiqué qu’elle prévoyait de déposer diverses requêtes. Ces requêtes sont susceptibles de repousser la date du procès, une décision qui pourrait rapprocher le procès de l’élection présidentielle, ce qui risque d’entraîner des demandes supplémentaires pour retarder le procès.

Le dirigeant républicain fait face à 37 chefs d’accusation dans cette affaire, notamment pour violation de la loi sur l’espionnage ainsi que pour entrave à la justice.

Le mois dernier, l’ancien locataire de la Maison Blanche a annoncé qu’il avait été inculpé dans l’enquête sur sa gestion de documents classifiés.

Le département des Archives nationales a passé des mois à récupérer des dossiers présidentiels après le départ de Trump, l’équipe de l’ancien président ayant finalement remis une tranche qui comprenait près de 200 documents classifiés.

Cela a déclenché l’enquête du ministère de la Justice qui comprenait une assignation à comparaître et a finalement procédé à la perquisition de la propriété de Trump à Palm Beach en août 2022, où le FBI a trouvé plus de 100 autres documents classifiés.

L’équipe de Trump n’avait remis en juin 2022 que 38 dossiers classifiés lorsqu’on lui avait demandé de remettre tous les documents classifiés restants.

Le milliardaire et favori des primaires républicaines pour l’élection présidentielle de 2024 a été inculpé par un tribunal à New York dans une affaire de paiements irréguliers plus tôt cette année.

S.L.