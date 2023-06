France: fusillade dans un café, au moins un mort

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans une fusillade qui a éclaté, jeudi matin, dans un café du centre-ville de Nantua, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sud-est de la France.

Un homme d’une trentaine a ouvert le feu à l’intérieur d’un café vers 10 heures du matin, blessant mortellement un jeune de 19 ans, rapportent les médias de l’hexagone.

Une autre victime de 31 ans a été blessée à l’abdomen et transportée en urgence absolue par hélicoptère à l’hôpital de Lyon-Sud.

Deux autres blessés légers ont été pris en charge sur place selon les pompiers de l’Ain, cités par les médias.

Le tireur n’a pas été localisé et aurait pris la fuite à pied, selon des témoignages relayés par la presse, qui précise que la fusillade est survenue après une rixe dont les causes demeurent inconnues.

Les forces de l’ordre ont bouclé le périmètre de l’incident, appelant les riverains à éviter le secteur, alors que l’assaillant est activement recherché par la police.

Plusieurs fusillades ont eu lieu ces derniers jours dans plusieurs villes françaises, notamment sur fonds de règlement de compte entre bandes de trafic de drogue, suscitant l’inquiétude des populations et des autorités, confrontées à une guerre de gangs, qui ne se limitent plus aux grandes agglomérations, et s’étendent désormais à d’autres villes, jusque-là épargnées par ce fléau.

S.L.