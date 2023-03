Rendez-vous Visa Schengen : le coup de gueule de Dounia Boutazout

L’artiste marocaine, Dounia Boutazout, a exprimé sa colère face à cette pratique insensée pratiquée par les intermédiaires pour obtenir des rendez-vous de visa aux citoyens marocains. Ces derniers demandent aux citoyens de verser des sommes astronomiques afin d’obtenir un rendez-vous pour le « visa ».

Ainsi, dans un post sur sa page Instagram, Dounia Boutazout a déclaré : « C’est une calamité et une catastrophe, et je ne sais pas si les responsables sont au courant de cela où pas mais les rendez-vous pour obtenir le visa dépassent le million de centimes », dit-elle. Et d’ajouter : « Quelle loi leur donne ce droit ? Depuis qu’ils ont créé ces agences, tout est devenu catastrophique ».

