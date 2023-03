Autoroute Casablanca-Mohammedia: la terrible mésaventure de Mariah Nadim (VIDEO)

Mariah Nadim l’a échappé belle après une terrible mésaventure qu’elle a vécue ce mardi sur l’autoroute Casablanca-Mohammedia. Sur son compte Instagram, la chanteuse et actrice a confié avoir été victime, à deux reprises, de jet de pierres sur l’autoroute.

«Depuis environ un mois, je me rends chaque jour à Mohammedia, en provenance de Bouskoura, dans le cadre d’un tournage. Et c’est la deuxième fois que j’échappe à la mort. Les autoroutes sont sensées être sous haute surveillance. Comment ces gens peuvent-ils se réveiller tôt le matin pour jeter des pierres du haut d’un pont sur l’autoroute. Malheureusement, on n’a plus peur de causer la mort d’autrui. Faites attention, surtout au niveau de Tit Mellil», s’est-elle insurgée.

H.M.