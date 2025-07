La Bourse de Casablanca termine sur une note négative ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note négative lundi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,41% à 18.920,24 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,42% à 1.556,18 pst et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,47% à 1.310,83 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé 0,75% à 1.793,55 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont perdu respectivement 0,26% à 18.324,7 pts et 0,32% à 16.245,34 pts.

Côté secteurs, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-2,45%), « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-2,38%) et « Mines » (-1,45%) ont signé les plus mauvaises performances.

À l’opposé, les secteurs « Société de financement et autres activités financières » (+6,47%), « Sylviculture et papier » (+2,31%) et « Distributeurs » (+1,5%) ont affiché les plus fortes progressions.

Les échanges ont atteint près de 497,7 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur Taqa Morocco (136,2 MDH), Label Vie (125,8 MDH) et TGCC (49,2 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé 992,5 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, Involys (-4,02% à 167 DH), Réalisations Mécaniques (-3,43% à 529 DH), Ib Maroc.com (-3,11% à 75 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,99% à 65 DH) et Stroc Industrie (-2,84% à 225,65 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Eqdom (+9,9% à 1.210 DH), Salafin (+8,6% à 619 DH), Zellidja (+5,71% à 314,6 DH), SMI (+2,97% à 2.500 DH) et AtlantaSanad (+2,86% à 144 DH).

S.L.