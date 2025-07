Akhannouch fait le point sur les réformes socioéconomiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement s’est attelé à la mise en oeuvre, avec célérité et efficacité, d’une série de réformes socioéconomiques dans le but de consolider les acquis accumulés dans le cadre du processus de modernisation et de développement que connaît le Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ces réformes sont destinées à impulser l’économie nationale, à garantir une vie digne aux citoyens et à améliorer leurs conditions de vie, a souligné Akhannouch, qui s’exprimait lors de la séance plénière mensuelle des questions orales adressées au Chef du gouvernement sur la politique générale autour du thème « le bilan économique et financier, et son impact sur la dynamique de l’investissement et de l’emploi ».

A cet égard, l’exécutif a entrepris une batterie de mesures pour consolider la croissance de l’économie nationale, notamment à travers le renforcement de l’investissement public, qui est passé de 230 milliards dirhams (MMDH) en 2021 à 340 MMDH en 2025, a-t-il fait savoir.

Ces mesures, a poursuivi Akhannouch, constituent un levier des stratégies sectorielles et des grands projets et un jalon pour l’émergence d’une nouvelle génération d’investissements privés à forte valeur ajoutée, dans le but de promouvoir les secteurs vitaux et stratégiques de l’économie nationale.

Et de rappeler, dans ce sens, la promulgation d’une nouvelle charte de l’investissement pour impulser l’attractivité du Maroc en matière d’investissements privés tant nationaux qu’étrangers à travers les différentes mesures incitatives.

Dans le même cadre, il a été procédé à l’adoption de la majorité des textes organiques pour la mise en oeuvre de cette charte, notamment le décret portant mise en oeuvre du dispositif de soutien spécifique pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) qui offre 80 pc de postes d’emploi dans le secteur formel, a souligné le chef du gouvernement.

Il a ajouté que le décret définit les modalités et les conditions de mise en oeuvre dudit dispositif et les critères d’éligibilité, notant que ce dispositif comprend la prime à la création d’emplois stables en vue de renforcer la dynamique de l’emploi au sein de ces entreprises, la prime territoriale qui a pour objectif de réduire les disparités régionales et de consolider la justice spatiale, outre la prime pour les activités prioritaires en raison de leur portée stratégique dans le décollage économique.

Après avoir souligné que l’exécutif s’emploie à la mise en oeuvre de l’arsenal réglementaire de cette charte dans les plus brefs délais, Akhannouch a indiqué que le gouvernement a oeuvré à l’exécution de la feuille de route pour l’amélioration du climat des affaires en vue de renforcer la capacité des entreprises nationales, la stratégie Maroc Digital 2030 et la feuille de route du secteur touristique 2023-2026 qui vise à attirer 17,5 millions de touristes, à réaliser des recettes en devises de l’ordre de 120 MMDH et à créer 200.000 nouveaux emplois directs et indirects.

Le gouvernement, a-t-il relevé, a veillé à accélérer la réalisation des grands projets visant à garantir la sécurité hydrique et alimentaire, notant qu’il a accéléré le rythme de mise en oeuvre du programme pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 auquel une enveloppe de 18 MMDH a été allouée au titre de 2025, outre la consolidation de la souveraineté du Maroc dans le domaine énergétique à travers le développement des énergies renouvelables et le lancement d’une nouvelle feuille de route pour la promotion de l’offre du Maroc en Hydrogène vert.

Par ailleurs, Akhannouch a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre la diversification des leviers de transformation économique du Royaume à la lumière des mutations technologiques et environnementales actuelles, comme en témoignent les mesures visant la consolidation de la transition numérique et la promotion de l’économique verte, en plus des différentes stratégiques sectorielles.

S.L.