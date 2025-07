Fondation Maroc 2030: le projet de loi adopté par la Chambre des représentants

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, mardi, lors d’une séance plénière, le projet de loi n°35.25 portant création de la « Fondation Maroc 2030 ».

Ce projet de loi a été approuvé avec 112 voix pour et une seule voix contre, sans aucune abstention.

Présentant le projet de loi, le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, a indiqué que ce texte s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales soulignant l’importance d’une préparation optimale pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de la Coupe du Monde 2030 et d’autres manifestations sportives d’envergure.

L’annonce officielle par la Fédération internationale de football (FIFA) de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 a été un moment historique reflétant la confiance placée par la communauté internationale en la capacité du Maroc à organiser des événements internationaux de telle envergure, a-t-il souligné.

Et d’ajouter qu’il ne s’agit pas d’un simple événement sportif, mais plutôt d’une opportunité pour consolider les divers aspects du développement dans le Royaume, renforcer les infrastructures, booster l’économie nationale, favoriser la création des opportunités d’emplois pour les jeunes et conforter la position du Maroc en tant que destination touristique internationale.

Après avoir affirmé que ce projet de loi vise la coordination et la fédération des efforts dans le cadre d’une structure efficace, Lekjaa a relevé que l’objectif la création de cette fondation est de préparer et d’organiser les manifestations internationales de football, y compris la Coupe d’Afrique et la Coupe du Monde, en coordination avec les différentes parties prenantes, y compris les instances et les administrations concernées.

Il s’agit également de suivre et de mettre en œuvre les différents engagements y afférents, ainsi que d’apporter le soutien et l’assistance nécessaires aux régions et villes hôtes de ces manifestations, en plus de promouvoir l’image du Maroc en tant que destination d’accueil des événements d’envergure.

Par ailleurs, Lekjaa a mis en avant la structure organisationnelle de la Fondation, qui comprend un président, qui est également le président du Comité « Coupe du Monde 2030 », chargé de représenter la Fondation et de coordonner le travail de ses structures, ainsi qu’un conseil exécutif composé de représentants des départements gouvernementaux.

La Fondation, a-t-il poursuivi, comprend également un conseil consultatif composé de représentants du secteur privé, de la société civile et des Marocains résidant à l’étranger, qui formulera les recommandations nécessaires pour le renforcement de la mobilisation, outre un comité pour la gestion territoriale présidé par le ministre de l’Intérieur, chargé de la coordination des engagements au niveau territorial. Quant aux missions de gestion de la Fondation, elles sont assignées à un directeur général chargé de l’application des décisions du conseil exécutif.

Lekjaa a, de même, indiqué que la Fondation Maroc 2030 n’est pas une simple structure administrative, mais un moyen stratégique pour traduire les Directives Royales en réalisations concrètes, à la faveur d’une approche participative qui implique l’ensemble des acteurs nationaux et des Marocains résidant à l’étranger, estimant que ce projet est le fruit d’une large consultation avec les différentes parties prenantes, de façon à garantir la transparence et l’efficacité dans la gestion.

