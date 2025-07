Go Siyaha supprime toutes les barrières pour les entrepreneurs du tourisme

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement a introduit trois améliorations majeures au programme « Go Siyaha » pour maximiser l’impact du programme et créer davantage d’emplois, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

Fort de son succès à ce jour, avec déjà 1.000 projets accompagnés, et face à un potentiel entrepreneurial important dans le secteur du tourisme, le gouvernement introduit trois améliorations majeures pour maximiser l’impact de ce programme, souligne le ministère dans un communiqué, notant que ces nouvelles conditions d’éligibilité seront applicables à partir du mardi 22 juillet 2025.

Fin du seuil minimum d’investissement de 1 million de dirhams (MDH)

Désormais, les projets nécessitant moins de 1 MDH peuvent bénéficier du soutien à l’investissement de Go Siyaha. Cette flexibilité répond à une forte demande des jeunes porteurs de projets innovants, qui ne pouvaient bénéficier jusqu’alors du programme.

La suppression du seuil minimal d’investissement ouvre désormais Go Siyaha à tous les projets innovants, ce qui permet d’accompagner des initiatives aussi diverses que des coopératives locales, des centres d’animation ou des maisons d’hôtes offrant des activités d’animation.

L’appui à l’investissement étendu aux entreprises existantes

Initialement réservé aux entreprises nouvellement créées, le volet appui à l’investissement s’ouvre désormais aux entreprises touristiques existantes souhaitant développer une nouvelle offre d’animation.

Cette évolution permet de valoriser leur expérience, mobiliser les infrastructures disponibles et accélerer le déploiement de projets à fort potentiel.

Assistance technique élargie : un coup de pouce dès l’amorçage

L’assistance technique, auparavant réservée aux entreprises déjà établies, est désormais accessible aux nouvelles entreprises, avec un accent sur le montage de dossiers financiers.

Un accompagnement sur-mesure pour structurer leur projet, sécuriser des financements et accélérer leur lancement. Une réponse directe aux défis des nouveaux entrants.

Un programme en constante amélioration

« Ces évolutions témoignent de notre volonté d’adaptation permanente aux besoins des entrepreneurs »¸ affirme la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

« Nous renforçons Go Siyaha pour qu’il accompagne tous les talents marocains dans la création de projets d’animation innovants, parfaitement adaptés aux potentialités de chaque région », a souligné la responsable.

Le programme Go Siyaha, qui a pour ambition de transformer durablement le secteur touristique marocain, vise à accompagner 1.700 entreprises touristiques à horizon 2026, avec 1.000 projets déjà en cours de concrétisation.

Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 du tourisme, visant la stimulation de l’investissement dans l’animation touristique ainsi que la diversification de l’offre touristique nationale.