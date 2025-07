Casablanca: la famille El Manouzi crie à l’abus après la démolition de son immeuble (VIDEO)

Ce lundi, les autorités de Casablanca ont démoli l’immeuble d’Ali El Manouzi, l’un des premiers résistants contre le protectorat français.

La démolition de cet immeuble, situé dans l’ancienne médina de la métropole, n’a pourtant pas été approuvée par ses propriétaires. Cette décision a en effet suscité une large polémique, les enfants et la famille du défunt insistant sur le fait que cette décision ne repose sur aucun fondement légal, d’autant plus qu’une expertise technique a confirmé que le bâtiment est toujours en bon état.

Au micro de Le Site info, l’un des propriétaires a assuré que les autorités ont entamé la démolition de l’immeuble sans qu’une décision judiciaire définitive n’ait été rendue, ce qui constitue, selon lui, un défi au pouvoir judiciaire, qui ne s’est pas encore prononcé définitivement sur l’affaire.

Le même interlocuteur a précisé que la justice n’a pas encore tranché dans ce dossier, soulignant que le tribunal administratif avait demandé une expertise technique, laquelle a conclu à la solidité de l’immeuble, ce qui représente, selon lui, une atteinte flagrante à leurs droits.

A noter que la démolition de cet immeuble, ainsi que d’autres maisons menaçant ruine, et l’évacuation de vastes zones et de quartiers parmi les plus anciens de la ville, comme Derb El Maizi, Derb Sénégal et Al Bahira, s’inscrivent dans le cadre du projet « Al Mahj Al Malaki » visant à réaménager la région.

N.M.