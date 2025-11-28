Météo Maroc : temps froid ce samedi 29 novembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 novembre 2025.

– Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques la matinée.

– Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux orientaux.

– Infiltration des nuages denses sur le Tangérois et le Gharb avec pluies éparses la nuit. – Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces Sud et le Centre du pays et de 06/10°C partout ailleurs.

– Températures journalières en hausse sur le Sud et en baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Larache, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.