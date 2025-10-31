Météo Maroc : temps relativement chaud ce samedi 1er novembre 2025
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er novembre 2025.
– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud du pays.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales, par endroits, sur les plaines atlantiques.
– Rafales de vent localement assez fortes sur l’Anti-Atlas et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/21°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/16°C partout ailleurs.
– Température du jour en hausse sur les provinces du Sud, le Sud-Est et les côtes Centres, et en légère baisse à stationnaire ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Essaouira, peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan et agitée ailleurs.