Météo Maroc : temps assez chaud ce dimanche 14 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 14 septembre 2025 :

– Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses par endroits sur les côtes Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Ondées et orages sur le Haut Atlas, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et l’extrême Sud du pays avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est, le Souss et l’extrême Sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Souss et le Sud.

– Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya, localement agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.