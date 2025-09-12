Maroc

Météo Maroc : temps assez chaud ce samedi 13 septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 septembre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 septembre 2025 :

– Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas assez denses près des côtes avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables avec ondées et risque d’orages sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes et les plaines Centre et près des côtes Sud. – Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes, l’Oriental, les côtes Centre, le Rif et le Tangérois et en légère baisse ou variant peu ailleurs.

– Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya, devenant localement agitée à forte le soir entre Safi et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.


