La CAN 2025 sera l’édition la plus connectée de l’histoire d’après la CAF

L’édition 2025 prévue au Maroc sera la plus connectée de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, grâce au lancement d’une application visant à améliorer l’expérience des supporters, ont indiqué la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité Local d’Organisation (LOC), vendredi, à 100 jours du coup d’envoi de cette compétition.

Baptisée « Yalla », cette application, une « nouveauté d’importance », sera lancée le 25 septembre et deviendra la plateforme d’accès pour tous les supporters, précisent les deux instances dans un communiqué publié sur le site web de la CAF.

« Chaque détenteur de billet devra s’y enregistrer pour obtenir un Fan ID, indispensable pour accéder aux stades et aux fan zones », explique le communiqué.

« L’application proposera aussi un e-visa spécialement conçu pour la CAN, permettant aux supporters du monde entier de faire leur demande en ligne », fait-on savoir, ajoutant qu’ »elle offrira en temps réel des mises à jour, des contenus exclusifs et des informations personnalisées, faisant de Maroc 2025 l’édition la plus connectée de l’histoire de la CAN ».

En outre, le communiqué annonce que la Royal Air Maroc, partenaire global officiel et compagnie aérienne officielle de la CAN 2025, accompagnera les supporters avec un dispositif renforcé.

Plus de 660 vols supplémentaires seront ajoutés, augmentant la capacité de plus de 50 %, affirme la même source, ajoutant que des offres spéciales seront proposées à la diaspora africaine en transit par Casablanca, transformant ces escales en opportunités pour assister aux matchs.

La CAN-2025 aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Royaume organise cette compétition pour la deuxième fois après l’édition de 1988.