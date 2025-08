Canicule au Maroc : les conseils pour éviter les coups de chaleur

Avec la montée des températures dans plusieurs régions du Maroc, le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr Tayeb Hamdi, a partagé une série de recommandations destinées notamment aux personnes âgées et aux enfants, afin de prévenir les coups de chaleur.

Dans une déclaration à Le Site Info, Dr Hamdi a souligné que le manque de précautions face à la canicule peut entraîner des complications graves en raison de la déshydratation ou des coups de chaleur.

Il a insisté sur l’importance de suivre un certain nombre de mesures préventives, sans attendre l’apparition de signes de danger tels que la fatigue, les vertiges, une soif intense, des maux de tête, des crampes musculaires, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, un état de confusion ou une perte de conscience.

Le médecin appelle ainsi tous les citoyens marocains à boire régulièrement de l’eau et des liquides, sans attendre d’avoir soif. Il recommande également de ne pas se limiter à l’eau seule, mais de consommer aussi des jus, des soupes, des fruits et des légumes pour bénéficier des sels minéraux, tout en évitant le thé, le café et les boissons sucrées.

Il insiste par ailleurs sur l’importance, pour les personnes vulnérables, de prendre plusieurs douches fraîches par jour si possible, sans se sécher après, ou à défaut, d’utiliser un vaporisateur d’eau ou de mouiller directement le corps, notamment le visage, les extrémités et le torse.

Enfin, Dr Hamdi recommande de maintenir la fraîcheur à l’intérieur des habitations durant la journée en gardant les fenêtres fermées pour empêcher la chaleur d’entrer, et de les ouvrir tôt le matin et pendant la nuit afin de créer un courant d’air. Il préconise aussi l’usage de la climatisation si disponible, ou des ventilateurs, en particulier après s’être humidifié le corps.