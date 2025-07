Grèce: des températures extrêmes qui frôlent 46°C

Par LeSiteinfo avec MAP

La canicule qui touche la Grèce devrait se prolonger jusqu’à lundi, avec des températures atteignant près de 46°C, ont indiqué les services météorologiques de la République hellénique.

Le pic de chaleur a été enregistré vendredi à Skala, dans la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest), avec 45,8°C, d’après les données de l’Observatoire national d’Athènes. Dans la capitale et au port voisin du Pirée, le thermomètre a affiché 42°C en milieu de journée.

Initialement prévue pour s’atténuer dès le week-end, la canicule devrait finalement durer jusqu’à lundi, selon les services météorologiques nationaux, qui annoncent un léger recul des températures à partir de mardi.

Plusieurs régions du pays, notamment l’Attique, où se trouve la capitale Athènes, une partie du Péloponnèse et le sud de l’île d’Eubée, ont été placées en alerte maximale pour samedi en raison d’un risque élevé d’incendies. Un feu important est en cours dans la région de Kilkis (nord-est), où des évacuations d’habitations et d’entreprises ont été menées.

Les pompiers continuent par ailleurs de lutter pour la quatrième journée consécutive contre un incendie de forêt dans le Péloponnèse, qui a déjà détruit quelque 1.145 hectares.

En 2023, la Grèce avait connu la plus longue canicule jamais enregistrée dans le pays, avec deux semaines consécutives de fortes chaleurs, et des températures dépassant localement 46°C. L’été dernier avait également été le plus chaud de son histoire.