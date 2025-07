Le Festival des Plages Maroc Telecom démarre en beauté

Le Festival des Plages Maroc Telecom a démarré en beauté ce mardi 15 juillet à M’diq, avec une soirée d’ouverture chaleureuse et festive, marquée par une forte affluence du public venu nombreux célébrer le début de cette nouvelle édition.

Comme le veut la tradition, c’est un artiste local qui a eu l’honneur d’ouvrir la scène : le groupe Aïta Jabalya, originaire de Chefchaouen, a transporté le public avec un répertoire ancré dans le patrimoine du Nord. Avant de laisser place à Said Mosker, dont les chansons emblématiques ont fait chanter et danser toute la plage.

Des familles, des jeunes, des passionnés de musique et de nombreuses figures locales ont profité d’une ambiance conviviale, portée par un dispositif scénique de qualité et une organisation parfaitement rodée.

Le Festival des Plages Maroc Telecom s’impose une fois de plus comme le rendez-vous musical grand public de l’été, gratuit et accessible à tous, au cœur des plus belles villes côtières du Royaume.

📍 Prochaine escale à M’diq : Mehdi Nassouli – Mercredi 16 juillet

📍 Démarrage à Al Hoceima : Samedi 19 juillet avec Sabrina