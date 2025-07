Al Hoceima: le Festival des Plages s’ouvre en fanfare

La 21è édition du « Festival des Plages » de Maroc Telecom s’est ouverte, samedi soir à Al Hoceima, avec une soirée musicale haute en couleurs animée par l’artiste Rachid Kasmi et le chanteur amazigh rifain Mohamed Amine.

Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale, rythmée par des prestations artistiques où la chanson rifaine a brillamment côtoyé d’autres styles musicaux.

Leur interprétation captivante de divers styles musicaux a enchanté un public, venu nombreux, qui a repris avec ferveur les titres des deux artistes, mêlant anciens succès et nouveautés.

Dans une déclaration à la MAP, Rachid Kasmi a exprimé sa joie de participer une nouvelle fois à cet événement, soulignant que le Festival des Plages constitue, pour lui, une véritable source d’inspiration et d’élan artistique.

Il a également salué l’enthousiasme du public d’Al Hoceima lors de cette agréable soirée, profitant de cette occasion pour annoncer deux nouveaux projets musicaux, l’un dédié à la ville d’Al Hoceima, et l’autre sur la Reggada.

La Place Mohammed VI, au cœur de la ville, a été prise d’assaut par une foule intergénérationnelle, composée d’habitants et de visiteurs venus partager un moment artistique mémorable dans une atmosphère estivale rafraîchissante.

Cette première soirée s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à la mobilisation active des autorités locales et des services de sécurité, saluée par de nombreux spectateurs, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l’organisation et des prestations artistiques, ainsi que leur sentiment de sécurité et de sérénité tout au long de l’événement.

Le festival se poursuit sur la scène d’Al Hoceima avec une série de concerts animés par des artistes marocains de renom, représentant une diversité de genres musicaux, tels que Saïd Mosker, Hamid El Kasri, Saïd Senhaji, Fnaïr, ainsi que plusieurs artistes locaux et nationaux.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous estival s’est imposé, depuis 2002, comme l’un des événements majeurs du paysage culturel marocain, précisant que chaque été, ce dernier rassemble des millions de spectateurs dans les plus belles stations balnéaires du Royaume autour de concerts gratuits, dans une ambiance festive et accessible à tous.

Plusieurs artistes nationaux issus de divers horizons musicaux se produiront tout au long de l’événement, ainsi que des chanteurs arabes et des groupes folkloriques, fait savoir Maroc Telecom, soulignant que des talents émergents et des têtes d’affiche offriront un programme éclectique: Nouveaux talents, Hip Hop, Rap, Fusion, Chanson marocaine chaabi et contemporaine, musique charqui, Raï, Reggada, et bien plus encore.

L’édition 2025, qui se poursuivra jusqu’au 21 août à Tanger, Al Hoceima, Martil, Saïdia et à Nador, bénéficiera d’infrastructures de pointe, avec des scènes répondant aux standards internationaux, comparables aux grandes installations des festivals mondiaux.

S.L.