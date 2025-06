Ynexis Group et Crédit du Maroc concluent une alliance stratégique

Ynexis Group (anciennement Yamed Group) et Crédit du Maroc annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique, prévoyant l’entrée de Crédit du Maroc au capital de Nema Capital, société spécialisée dans la gestion des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).

A l’issue de cette opération, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises, les deux partenaires détiendront chacun 50 % du capital et des droits de vote de Nema Capital qui pourra s’appuyer sur les forces et les expertises complémentaires de Crédit du Maroc et d’Ynexis Group pour renforcer sa position et accélérer son développement sur le marché des OPCI.

L’entrée de Crédit du Maroc au capital de Nema Capital témoigne de l’ambition de la banque de devenir un acteur de référence dans les métiers de la banque d’investissement. Cette opération vient enrichir son offre actuelle articulée autour des activités de marché, la gestion d’actifs, l’intermédiation boursière et la conservation de titres.

Pour Ynexis Group, cette alliance stratégique illustre sa volonté de répondre, à travers Nema Capital, à la demande croissante en solutions d’investissement innovantes et d’accompagner l’essor du marché des OPCI au Maroc.