L’UM6P organise une rencontre avec les compétences marocaines en Norvège

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), avec le soutien de l’Ambassade du Royaume du Maroc en Norvège, a organisé ce lundi 14 juillet 2025 à Oslo une rencontre avec les compétences marocaines établies en Norvège. Cette rencontre a permis d’échanger autour de la vision de l’UM6P en tant qu’acteur majeur de la recherche et de l’innovation au Maroc et en Afrique, ainsi que sur les nombreuses opportunités de collaboration qu’elle offre à la diaspora marocaine.

À cette occasion, l’Ambassadrice du Royaume du Maroc en Norvège, S.E. Mme Nabila Freidji, a présenté « Mor•way », la première plateforme digitale dédiée aux talents marocains résidant en Norvège. Cette initiative conjointe vise à tirer parti de la richesse et de la diversité géographique des compétences marocaines, en structurant des réseaux professionnels solides capables de porter des projets concrets entre la diaspora et le Maroc.

En fédérant les talents autour d’affinités sectorielles et de champs d’innovation, la plateforme « Mor•way » dépasse la simple mise en relation informelle. Elle propose un cadre structuré favorisant l’émergence de projets à fort impact, notamment dans les domaines de la recherche scientifique, de l’ingénierie, de l’entrepreneuriat et des technologies innovantes.

L’UM6P joue un rôle central dans ce dispositif à deux niveaux. D’une part, l’université mobilise son expertise dans la structuration de communautés d’innovation, forte de son expérience en formation, en recherche appliquée et en entrepreneuriat à l’échelle africaine et internationale. D’autre part, elle agit comme un pont institutionnel facilitant l’intégration des compétences diasporiques dans les dynamiques nationales de développement, au-delà de la vision classique d’une diaspora mobilisée ponctuellement.

Les échanges avec les talents marocains présents en Norvège ont porté sur des opportunités concrètes d’investissement et de coopération au Maroc, dans des secteurs stratégiques inscrits dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : la transition énergétique, les technologies de l’information, la santé et l’industrie. Ces discussions ont permis d’identifier des mécanismes opérationnels visant à faciliter l’intégration professionnelle, le transfert de compétences et la co-construction de projets innovants.

L’événement a également réuni plusieurs personnalités norvégiennes de haut rang, soulignant la dimension partenariale de cette initiative. Elle ouvre la voie à un dialogue scientifique et économique renforcé entre le Maroc et la Norvège, en faveur de coopérations bilatérales plus efficaces, notamment dans le domaine des sciences appliquées et des technologies de pointe.