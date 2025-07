Tafilalet : Tenue du Conseil de l’ORMVA 2025

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Ahmed El Bouari, a présidé au siège de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole à Errachidia, les travaux de la première session du conseil d’administration de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tafilalet au titre de l’année 2025.

La réunion s’est tenue en présence du Président du Conseil régional, du Secrétaire Général de la Wilaya de la région Draa Tafilalet, du Président de la Chambre régionale d’Agriculture et des autres membres du conseil d’administration.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre a mis en avant les potentialités agricoles de la région, caractérisées par la diversité des systèmes de production agricole oasiens et montagneux, et par la richesse de ses produits du terroir, notamment les dattes, les pommes, le safran et la rose à parfum. Il a souligné que la région représente près de 90 % de la production nationale de dattes et environ 60 % de la production nationale de pommes.

A cette occasion, le Ministre a félicité le personnel de l’Office à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau statut dans le cadre du dialogue sectoriel, en parfaite coordination avec les services du ministère de l’Economie et des Finances.

Le Directeur de l’Office a présenté un exposé global et précis sur le bilan des réalisations techniques et financières de l’année 2024, l’état d’avancement de l’exécution du budget 2025 et le mode de gouvernance adopté dans la conduite des affaires de l’établissement. Il a également présenté l’état d’avancement de la campagne agricole 2024-2025 et les principales mesures prises pour assurer sa réussite, notamment la disponibilité des semences sélectionnées et des engrais azotés. Il a également présenté les grandes lignes du programme d’irrigation et d’aménagement de l’espace agricole dans le cadre du Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation et du Programme de Petite et Moyenne Hydraulique.

L’année 2024 a été marquée par l’achèvement des travaux d’aménagement de l’aval du barrage Kaddoussa, avec allocation de 45 millions de mètres cubes d’eau pour l’irrigation des oasis traditionnelles et des extensions durant la campagne agricole en cours. Aussi, trois projets d’agriculture solidaire ont été approuvés, axés sur l’élevage et la reconstitution du cheptel ovin dans les provinces de Midelt et d’Errachidia. L’office poursuit également sa contribution au programme national de plantation de 5 millions de palmiers, avec plus de 828 690 vitro-plants du palmiers dattiers plantés à ce jour.

Concernant les indicateurs de performance budgétaire, l’office a enregistré au titre de l’année 2024 un taux d’engagement de 90% et un taux de réalisation de 60% pour le budget d’investissement. Pour le budget 2025, un taux d’engagement de 84% et un taux d’émissions de 26% ont été atteints au 11 juillet.

Après l’adoption des résolutions de la session, le Ministre a félicité la direction et les cadres de l’Office et remercié l’ensemble des intervenants, tout en appelant à redoubler d’efforts et renforcer la coordination entre les différents acteurs du secteur pour assurer un développement agricole durable dans la région Draa-Tafilalet.