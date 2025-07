ALH Real Estate organise une conférence-débat sur l’habitat durable au Maroc

ALH Real Estate, pôle immobilier du groupe ALH Holding, a organisé à Rabat une conférence-débat consacrée à l’habitat durable, réunissant des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme et de la promotion immobilière.

L’événement, tenu sous le thème « Enjeux et perspectives de l’habitat durable au Maroc : Rabat, ville modèle ? », visait à engager une réflexion commune sur les pratiques actuelles et les leviers d’évolution possibles pour un développement plus respectueux de l’environnement.

Les échanges ont porté sur la définition de l’habitat durable dans le contexte marocain, sur les attentes du marché, les freins rencontrés par les opérateurs, ainsi que sur les outils réglementaires et financiers susceptibles d’accompagner la transition.

Selon El Mehdi Rahouti, Directeur Général d’ALH Real Estate, « la durabilité est désormais un critère structurant dans la conception de nos projets. Tous sont développés selon des standards exigeants, avec plusieurs programmes certifiés ou en cours de certification HQE ou EDGE, gage de performance sur les plans énergétique, environnemental et de confort d’usage.

Cette démarche s’inscrit dans notre engagement global pour une construction responsable, renforcé par notre adhésion au groupement Green Building, qui œuvre pour la promotion des pratiques durables dans le secteur immobilier marocain. » Il a par ailleurs précisé que le dernier né de leurs projets immobiliers « Les Cyprès » situé à Rabat-El Menzeh est « un ensemble de villas haut standing construites aux meilleurs standards internationaux de durabilité et qui seront également certifiées éco-responsables.

Ce projet est né de notre volonté de proposer à nos clients de Rabat des logements adaptés à leur besoin, au meilleur rapport qualité prix et dans le strict respect de l’environnement ».

De son côté, l’architecte Mamoun Mechiche Alami a rappelé que la durabilité ne se limite pas aux aspects techniques : « Il est temps de repenser nos modèles urbains, non seulement en fonction du climat et des ressources, mais aussi à partir de nos modes de vie réels. L’urbanisme ne peut plus se limiter à une logique technique ou sectorielle. Il doit devenir une démarche globale et inclusive, où tous les acteurs — décideurs, professionnels et citoyens — sont impliqués. Concevoir des territoires durables, c’est avant tout penser des espaces adaptés, résilients et partagés. »

Intervenant sur les aspects techniques et réglementaires, Zakaria Sadik, Directeur Général du bureau d’études Alto Eko, a souligné l’importance des dispositifs incitatifs existants. « Bien que des mécanismes de soutien existent, leur efficacité reste limitée sans un accompagnement institutionnel renforcé.

Pour qu’ils aient un impact significatif, ces dispositifs doivent être étendus à l’ensemble des régions et à tous les types de bâtiments, habitat et infrastructure, tout en s’appuyant sur un cadre structuré favorisant l’engagement des promoteurs. Cela nécessite une collaboration active entre les institutions publiques et les acteurs privés, afin de garantir des projets alignés sur les exigences de durabilité et d’inclusion. »

En réunissant des professionnels du secteur et en favorisant le dialogue entre les différentes parties prenantes, ALH Real Estate entend contribuer à faire progresser la réflexion sur l’habitat durable au Maroc, dans une logique de partage d’expérience et d’identification de solutions concrètes adaptées au contexte marocain.