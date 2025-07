Réforme du Conseil de la presse: l’Association nationale des médias et des éditeurs salue le projet

L’Association nationale des médias et des éditeurs salue le projet de réforme du Conseil national de la presse

L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a réagi aux récents développements du secteur de la presse, après l’adoption en Conseil de gouvernement, le 3 juillet 2025, de deux projets de loi : le premier (n°26.25) relatif à la réorganisation du Conseil national de la presse, et le second (n°27.25) visant la modification de la loi 89.13 portant statut des journalistes professionnels.

L’ANME rappelle qu’elle porte un programme de réforme globale du secteur et considère que le projet de loi 26.25 constitue une étape essentielle pour combler le vide institutionnel, renforcer les mécanismes d’autorégulation et préserver l’indépendance de la profession face aux dérives susceptibles de nuire à sa crédibilité.

L’association estime également que le contexte général de cette réforme, marqué par un débat public soutenu, est un signal positif vers la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse de modernisation, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression, d’éthique et de droit à l’organisation autonome.

Concernant le projet de loi relatif au statut des journalistes professionnels, l’ANME souligne qu’il intervient dans un environnement profondément transformé par l’évolution des pratiques médiatiques et la montée en puissance des plateformes numériques, nécessitant une actualisation des textes et une clarification des rôles et responsabilités.

L’organisation a tenu à préciser plusieurs points :

Le texte soumis est le fruit de larges concertations avec les acteurs majeurs du secteur et représente une avancée pour asseoir l’indépendance et la crédibilité de la profession, face notamment aux contenus produits par des non-professionnels sur les réseaux sociaux et plateformes comme TikTok ou YouTube.

L’ANME regrette cependant la tonalité parfois polémique de certains échanges lors du processus gouvernemental, estimant qu’elle a occulté l’enjeu central : consolider la gouvernance démocratique et trouver un équilibre entre les différentes composantes du paysage médiatique.

L’association considère que ces réformes constituent un levier indispensable pour mettre un terme aux dérives et à l’informalité qui minent parfois la pratique journalistique.

Elle réaffirme son engagement à accompagner cette dynamique par un programme de soutien aux entreprises médiatiques sérieuses et aux journalistes professionnels, dans une logique participative.

L’ANME appelle par ailleurs à la vigilance collective face aux risques d’usurpation et aux pratiques de désinformation, qu’elles soient le fait d’« influenceurs », de certaines formes de « journalisme militant » ou de médias instrumentalisés à des fins politiques.

L’organisation insiste sur le fait que les dispositions concernant la représentation au sein du Conseil national doivent être perçues comme un moyen de renforcer l’efficacité de la réforme, qu’il s’agisse de représentants élus par les journalistes ou de membres désignés par les éditeurs et les personnalités qualifiées.

Elle met également en avant le rôle structurant des entreprises de presse organisées et solides, considérées comme un moteur pour élever les standards professionnels et encourager les plus petites structures à adopter un modèle économique plus pérenne.

Enfin, l’association juge que la réussite de la réforme passe par la reconnaissance du lien indissociable entre indépendance éditoriale et solidité des entreprises médiatiques, tout en dénonçant les tentatives de stigmatisation visant certains groupes de presse.

Pour l’ANME, l’enjeu fondamental demeure le passage d’un modèle marqué par le désordre à un écosystème professionnel plus crédible et mieux régulé, dans l’intérêt de l’ensemble de la profession et du public.

S.L.