Attijari CapAccess : accompagnement financier pour les entreprises marocaines

Le groupe Attijariwafa bank lance « Attijari CapAccess », un dispositif d’accompagnement personnalisé visant à faciliter le financement des projets d’investissement des entreprises marocaines, en partenariat avec le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) et Tamwilcom.

Ce lancement vient à la suite de la signature, le 5 mars 2024, d’une convention entre le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I), Tamwilcom et les banques marocaines renforçant, ainsi, l’engagement commun en faveur du développement économique en fournissant des solutions financières adaptées aux besoins des entreprises marocaines.

C’est à l’occasion d’une rencontre organisée au siège régional d’Attijariwafa bank à Rabat qu’a été annoncé le lancement du dispositif « Attijari CapAccess », en présence de Mohamed El Kettani – Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, de Mohamed Benchaaboun – Directeur Général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) et de Hicham Serghini Zanati, Directeur Général de Tamwilcom.

Dans son allocution, Mohamed Benchaaboun s’est dit ravi de cette rencontre, car « elle participe à multiplier les occasions pour être en contact et à l’écoute des problématiques du marché et aller à la rencontre des entreprises marocaines ». Il a également rappelé que

l’accès au capital demeure la pierre angulaire des défis que rencontre l’entreprise

marocaine, avant de souligner qu’à travers CapAccess, le nouveau produit de dette

subordonnée lancé par le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, les objectifs visés sont principalement :

d’accélérer le rythme des investissements des entreprises marocaines en apportant une solution de financement additionnelle pour les entreprises ne souhaitant pas ou n’étant pas encore prête à ouvrir leur capital; de faire en sorte que des projets d’investissements viables puissent voir le jour malgré un faible apport en fonds propres de la part de l’entreprise; de renforcer l’action du système bancaire et la compléter.

CapAccess est un produit de dette subordonnée adossé à la dette bancaire, spécifiquement dédié au financement des projets d’investissement, qui a pour objectif d’accélérer les investissements, tout en réduisant la pression liée aux apports en fonds propres. De plus, il offre la possibilité d’être cumulé avec d’autres programmes de soutien étatiques, renforçant ainsi son impact sur la croissance et la relance économique.

Il s’agit d’un Crédit Conjoint, combinant une dette subordonnée (crédit Junior) à hauteur de 1/3 maximum et un crédit bancaire amortissable (crédit Sénior) à hauteur de 2/3 minimum du financement global.

En plus du financement, Attijari CapAccess propose aux entreprises un parcours intégré tant physique que digital, fournissant des conseils, des informations et des opportunités d’affaires.

À ce titre, Mohamed El Kettani a déclaré que « Comme à l’accoutumée, le groupe Attijariwafa bank est fortement engagé derrière les initiatives de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Que Dieu l’Assiste, et de son Gouvernement pour mobiliser les investissements et se tenir aux côtés des entreprises pour les accompagner et les financer. CapAccess est un produit complémentaire au financement bancaire qui vient donner un souffle supplémentaire à la relance de l’investissement ».

Le dispositif Attijari CapAccess met à la disposition des investisseurs une équipe d’experts, les accompagnant de manière personnalisée tout au long de leur projet d’investissement, de l’assistance pour le montage de dossier jusqu’au déblocage des crédits.

Cette démarche intégrée vise à faciliter le processus d’investissement, offrant aux entrepreneurs un ensemble de ressources pour assurer la concrétisation de leurs projets.