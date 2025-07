La plage de Bouznika hisse le Pavillon Bleu pour la 19ᵉ année consécutive

La plage de Bouznika a obtenu cet Eco-label grâce à l’implication citoyenne de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) dans le programme « Plages Propres », piloté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, et dont la thématique de l’édition 2025 est axée sur la lutte contre les déchets plastiques dans les mers et océans.

À cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée pour célébrer le hissage du Pavillon Bleu sur cette plage, en présence du secrétaire général de la préfecture de la province de Benslimane, de représentants de la commune de Bouznika, de la société civile, ainsi que de responsables de l’ONEE.

Dans ce cadre, la cheffe du service communication de proximité à l’ONEE, Wafaa Hafid, a souligné que cette distinction est le fruit des efforts conjoints de plusieurs partenaires, notamment la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, l’ONEE et la préfecture de la province de Benslimane.

Elle a affirmé, dans une déclaration à la presse, que l’engagement de l’ONEE dans le cadre du programme « Plages Propres » s’inscrit dans la stratégie de l’Office visant à sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environnement et au développement durable, faisant savoir qu’un village pédagogique a été aménagé sur la plage de Bouznika, proposant des jeux collectifs, des ateliers de peinture et de sculpture sur sable, des compétitions sportives (sports nautiques et sports sur sable) et des pièces théâtrales sur des thématiques environnementales.

Hafid a également indiqué que l’Office a installé une bibliothèque équipée d’ouvrages sur différentes thématiques, ainsi qu’un espace aménagé permettant de faciliter l’accès des estivants à la lecture et favoriser ainsi l’apprentissage notamment dans le domaine environnemental.

Elle a souligné que l’ONEE organise aussi plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives, notamment des actions de sensibilisation destinées à inciter les estivants à préserver l’environnement et à protéger les mers et les océans contre la pollution plastique. Cela s’ajoute à l’organisation de campagnes de collecte de déchets, d’ateliers de tri sélectif et d’exposés éducatifs visant à sensibiliser les vacanciers à la réduction de l’utilisation des plastiques et à la protection du littoral contre cette matière à longue durée de décomposition.

Le label « Pavillon bleu » est une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires, délivré par la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE) pour distinguer les sites balnéaires qui répondent aux critères de qualité et de sécurité.

L’obtention de ce label nécessite une mise à niveau du site candidat en remplissant un certain nombre de critères notamment dans les domaines de l’hygiène, la propreté et la sécurité ainsi que la sensibilisation au développement durable et l’animation sportive, culturelle et artistique. Sa reconduction est tributaire du maintien et de l’amélioration continue des acquis sur la base d’une réévaluation annuelle par la FEE de l’état des plages bénéficiaires.

L’engagement de l’ONEE dans le programme national « Plages Propres » s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office visant la préservation de l’environnement et la contribution au développement durable.

Cet engagement a été couronné par l’attribution à l’Office de plusieurs Trophées pour la plage de Bouznika : « Trophée Lalla Hasnaa Littoral Durable en 2022, 2018 et 2016 », « Trophée de l’initiative en 2011, 2009 et 2007 » et « Trophée de l’innovation en 2008 et 2003 ».

S.L.