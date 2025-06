Conseil de gouvernement : feu vert au décret sur le statut des enseignants-chercheurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé le projet de décret 2.25.532 modifiant et complétant le décret 2.98.548 du 28 Chaoual 1419 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.

Ce projet, présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, se propose de réviser certaines dispositions du statut particulier des enseignants-chercheurs en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, en vue de les adapter aux nouveaux textes législatifs et réglementaires relatifs au système de santé, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.