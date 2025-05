Cristiano Ronaldo annonce son départ d’Al Nassr (PHOTO)

Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé son départ d’Al Nassr, mettant fin à une aventure de près de deux saisons en Arabie saoudite.

Arrivé en grande pompe début 2023, le quintuple Ballon d’Or a marqué les esprits par ses performances sur le terrain et son rôle central dans la médiatisation du championnat saoudien.

Dans un message sobre, il a remercié les supporters, ses coéquipiers et le club pour leur accueil et leur soutien, affirmant qu’il était temps pour lui de relever un nouveau défi. « Le chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en cours d’écriture. Merci pour tout », a écrit CR7 sur son compte X.

Sa prochaine destination reste pour l’instant inconnue, mais les rumeurs évoquent un possible retour en Europe ou un dernier défi en MLS.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025