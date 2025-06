TheCityRun revient à Tanger pour sa 3ᵉ édition, les 28 et 29 juin 2025

L’association TheCityRun a le plaisir d’annoncer la 3ᵉ édition de TangerRun, prévue les 28 et 29 juin 2025 sur la Corniche de Tanger. Après CasablancaRun en février et RabatRun en mai, TheCityRun poursuit son tour du Maroc avec un nouvel arrêt dans la ville du Détroit, dans une ambiance festive, citoyenne et accessible à tous.

TheCityRun est un concept unique au Maroc qui vise à promouvoir un mode de vie sain à travers des événements gratuits et ouverts à tous. L’objectif est d’encourager la pratique sportive, la cohésion sociale, la fierté territoriale et le bien-être collectif, en partenariat avec les collectivités locales, les entreprises et les associations sportives.

L’événement proposera une grande variété d’activités telles que des courses, des marches, des séances de fitness, etc., organisées avec la communauté sportive de la ville. Des groupes de coureurs, des associations sportives, ainsi que des coachs sportifs se mobiliseront dans le cadre de TheCityRun tout au long du week-end pour encourager le plus grand nombre à pratiquer du sport. Toutes les activités se dérouleront sur la corniche de Tanger (Place Oujda ex Manipolio) pendant deux jours. Que vous participiez en groupe, en famille, entre collègues ou en solo, vous êtes tous les bienvenus !

Pour la première fois, une course avec dossards et chronométrage sera proposée pour les coureurs qui le souhaitent, en parallèle des autres activités libres et non-compétitives.

TangerRun mettra en avant la beauté de la corniche de Tanger, un cadre emblématique et idéal pour le sport en plein air. Cet événement est une occasion parfaite pour redécouvrir ce magnifique espace tout en participant à une initiative sportive enrichissante.

L’événement célébrera également la communauté sportive locale avec la participation d’associations, de coachs sportifs, de groupes de coureurs/marcheurs, et de champions. Nous invitons tous les amateurs de sport à nous rejoindre les 28 et 29 juin pour vivre une expérience sportive unique, rencontrer la communauté sportive de Tanger, et rester connectés au-delà de l’événement.

TangerRun n’aurait pas été possible sans le soutien des autorités locales, en particulier la Wilaya de Tanger, de nos partenaires engagés tels que Royal Air Maroc, CHERY, SAMSUNG, La Fondation Orange, Kenzi Solazur, MDM Mood Display Maroc, ainsi que nos partenaires media qui partagent notre vision d’un mode de vie sain et actif.

TheCityRun vise à accueillir plus de 5 000 participants pour cette troisième édition de TangerRun

Le programme final des activités est publié sur nos réseaux sociaux @TangerRun et notre site web www.Tanger.Run, et envoyé par e-mail à tous les inscrits. Les activités proposées seront inclusives et adaptées à tous les niveaux : courses de différentes distances (5, 10, 15 km…), courses en famille, séances de marche, fitness, parcours en fauteuil roulant, et séances de circuit training. Toutes ces activités seront organisées avec des passionnés de sport dans une ambiance conviviale.

L’inscription est gratuite mais obligatoire sur www.Tanger.Run. Elle est ouverte à toutes et à tous, quel que soit l’âge, le niveau ou les aptitudes physiques, afin d’encourager un maximum de participants à rejoindre cet élan sportif et à partager un moment de convivialité avec la communauté sportive de Tanger.

Chaque participant pourra obtenir gratuitement un e-certificat. Il sera également possible de commander, à un tarif symbolique, le T-shirt officiel, la casquette, la médaille souvenir ou un dossard pour la course chronométrée du dimanche (5 km, 10 km ou 15 km).

Les entreprises engagées souhaitant prendre part à cette dynamique pourront bénéficier de packs corporate incluant : T-shirts personnalisés, dossards, banderole avec logo, ainsi qu’un espace dédié sur place pour favoriser la cohésion d’équipe et valoriser leur engagement citoyen.

TangerRun dans le cadre de TheCityRun 2025

TangerRun fait partie du programme national TheCityRun 2025, un ensemble d’événements sportifs à travers le Maroc, réunissant des passionnés de sport dans plusieurs villes :

CasablancaRun : 22-23 février (réalisé)

RabatRun : 10-11 mai (réalisé)

TangerRun : 28-29 juin

AgadirRun : novembre

MarrakechRun, FesRun, OujdaRun & DakhlaRun : dates à confirmer

TheCityRun s’affirme aujourd’hui comme l’un des plus grands événements sportifs au Maroc, avec des milliers de participants à chaque étape et une couverture médiatique et digitale inégalée. Cette dynamique nationale fédère un large public autour du sport, de la santé et des valeurs citoyennes, en créant des moments uniques de partage, d’inclusion et de mobilisation collective.

Si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance, contactez l’organisateur par e-mail à : [email protected] ou via WhatsApp au +212 688-293806.

Ne manquez pas cette occasion de participer à un événement sportif inoubliable.

TheCityRun, pour un Maroc en bonne santé !

