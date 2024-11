Quelque 5.000 participants à la 2ème édition de “TangerRun”(VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 5.000 participants, de tous âges, ont pris part à la deuxième édition de l’événement sportif « TangerRun », organisée samedi et dimanche dans la ville du détroit.

Organisé sous le signe “Pour un Maroc en bonne santé” par l’association TheCityRun, avec le soutien de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et de plusieurs partenaires, cet événement vise à encourager les populations à adopter un mode de vie sain grâce à l’exercice physique, tout en célébrant la ville de Tanger et sa communauté sportive.

Dans le cadre de cette manifestation, organisée également dans plusieurs villes, dont Rabat, Marrakech et Casablanca, diverses activités inclusives et adaptées à tous les niveaux, dont des courses de différentes distances (5, 10, 15 km…), des courses en famille, des séances de marche, des initiations au footing, de la fitness, un parcours en fauteuil roulant, et des séances de circuit training, ont été tenues.

Ces activités, qui se sont déroulées sur la corniche de Tanger, un cadre emblématique et idéal pour le sport en plein air, ont été organisées par la communauté sportive de la ville, notamment des groupes de coureurs, des associations sportives, des coachs sportifs et des ex-champions internationaux, qui se sont mobilisés tout au long du week-end pour encourager le plus grand nombre à pratiquer du sport, dans une ambiance conviviale.

Dans une déclaration à la MAP, Younes Iraki, membre du comité d’organisation de “TangerRun”, a indiqué que la deuxième édition de cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la série “CityRun” visant à encourager les gens à prendre soin de leur santé en faisant de l’exercice, a connu la participation d’un nombre important de coureurs.

Il a, en outre, ajouté que “TangerRun” est également l’occasion de mettre en avant le potentiel touristique et sportif de la ville de Tanger, ainsi que son infrastructure importante.

Il est à rappeler que l’événement a accueilli des participants de tous les âges et aptitudes, afin d’encourager le plus grand nombre de personnes à se joindre à cet élan sportif et à rencontrer la communauté sportive de Tanger.