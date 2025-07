édito. Une trajectoire, une vision

Chaque année, la Fête du Trône constitue une invitation à la réflexion. En cette 26e année de règne de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc ne se raconte plus seulement au futur. Au contraire, il s’impose naturellement dans l’échiquier mondial, avec l’assurance d’un pays qui a su bâtir son influence pas à pas, sans tapage, avec des atouts concrets et une diplomatie percutante.

Ce dossier spécial n’est pas une rétrospective. Il explore le rôle croissant du Royaume sur la scène internationale. Il met aussi en lumière les leviers stratégiques qui font de lui un moteur du développement africain, un partenaire incontournable dans la reconfiguration du commerce mondial et un modèle de coopération Sud-Sud et Nord-Sud.

Plus que cela, à travers ses lignes, ce dossier souhaite offrir une lecture de la transformation en profondeur du rapport du Maroc à lui-même et au monde, un décryptage des codes du leadership à la marocaine… Une façon de braquer autrement les projecteurs sur une diplomatie qui conjugue ouverture et constance, sur une économie qui parie sur l’innovation sans renier l’enracinement territorial, sur un positionnement international qui préfère l’alliance à l’affrontement, la construction à la compétition.

D’ailleurs, si le Royaume est parvenu aujourd’hui à s’imposer comme acteur global et partenaire crédible, c’est parce qu’il a choisi d’investir dans l’Afrique, de dialoguer avec tous les pôles de puissance, de construire des partenariats durables, et de se penser non pas à la périphérie mais au centre des flux qui dessinent l’avenir. C’est en cela que sa trajectoire est inédite, suscitant adhésion et respect dans la sphère internationale. Mais ce dossier spécial n’est pas seulement cela, c’est aussi un hommage à cette vision portée au sommet de l’État et à un Maroc qui avance, avec lucidité et ambition.

MERIEM ALLAM

Directrice de publication «Les Inspirations ÉCO»