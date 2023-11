La 1ère édition de « TangerRun », les 25 et 26 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

La première édition de l’événement sportif « TangerRun » se tiendra, les 25 et 26 novembre, sous le slogan « Pratiquez le sport et célébrez la ville de Tanger ».

Lors d’une conférence de presse, tenue lundi pour présenter le programme de cet événement sportif, les organisateurs ont souligné que cette édition tangéroise intervient suite au succès retentissants des événements MarrakechRun, CasablancaRun et RabatRun, et vise à promouvoir la santé et l’adoption d’un mode de vie sain à travers le sport, tout en célébrant la ville de Tanger et sa communauté de sportifs.

Intervenant à cette occasion, Younes Iraki, du comité organisateur, a souligné que cette initiative vise à encourager la promotion de la santé en incitant à la pratique régulière du sport, favorisant ainsi l’adoption d’un mode de vie sain. « Par le biais de cette célébration sportive, nous souhaitons également mettre en avant la splendeur de la ville de Tanger et sa communauté dynamique de sportifs, créant ainsi un espace où les liens sociaux et l’enthousiasme pour le sport se renforcent mutuellement », a-t-il noté.

Il a, par ailleurs, relevé que TangerRun proposera environ une vingtaine d’activités non compétitives, organisées par la communauté de sportifs de la ville, telles que des courses, des marches, des séances de footing, des initiations au jogging et des séances de fitness et de Yoga.

Les détails de chaque activité, ainsi que le planning, seront publiés sur les pages Facebook et Instagram (TangerRun), a-t-il fait savoir, ajoutant que toutes les activités auront pour point de rencontre les stands qui seront installés dans certains lieux et parcs.

Considérant cette manifestation comme une véritable ode à la communauté sportive, M. Iraki a affirmé que « TangerRun » ambitionne de mettre en lumière les groupes de coureurs, les athlètes individuels, les entraîneurs et les champions qui ont fièrement porté les couleurs du Royaume. Selon les organisateurs, « TangerRun » a pour ambition d’accueillir plus de 5.000 participants, de toucher une audience numérique de 5 millions de personnes, grâce à la campagne de communication digitale, et de générer plus de 200.000 engagements physiques.