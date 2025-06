Tourisme: ce qui va changer pour les établissements hôteliers au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire a annoncé la publication au Bulletin Officiel (BO) de cinq arrêtés qui complètent le dispositif réglementaire de la loi 80-14 sur l’hébergement touristique, et ciblent une véritable transformation qualitative du secteur et une expérience-client irréprochable.

Ainsi, tous les établissements d’hébergement touristique bénéficieront désormais d’un système de classement en étoiles simplifié et harmonisé avec les standards internationaux, indique le ministère dans un communiqué.

Par exemple, les maisons d’hôtes, les résidences de touristes et les hôtels clubs, qui étaient classés en catégories, seront désormais classés en étoiles à l’instar des hôtels. Les établissements emblématiques comme les Riads et Kasbahs intègrent aussi ce système de classement, ce qui leur permet de mieux différencier leur offre tout en valorisant leur authenticité.

Cette classification par étoile universellement comprise, offrira aux touristes plus de clarté et de fiabilité dans leur choix d’hébergement, et offrent aux acteurs du tourisme une meilleure transparence de leur offre.

En plus des infrastructures et des équipements, la qualité de service devient un critère central d’évaluation, examiné à chaque étape du parcours client. Pour ce faire, des visites mystères seront menées régulièrement par des auditeurs spécialisés, qui évalueront la qualité de service suivant une grille très détaillée (jusqu’à 800 critères en fonction du classement) établie avec l’Organisation mondiale du tourisme (ONU-Tourisme).

La classification des établissements ne sera plus accordée de manière définitive, mais réévaluée régulièrement tous les 7 ans pour les nouveaux établissements, puis tous les 5 ans.

Par ailleurs, une nouveauté importante a été introduite pour les hôtels 5* et Luxe, à savoir les Résidences Immobilières Adossées (RIA). Ce nouveau concept permet aux investisseurs de construire des villas adossées à leur hôtel qu’ils peuvent vendre à des particuliers, tout en en assurant la gestion au profit d’une clientèle haut de gamme souhaitant vivre une expérience plus privative. Une nouvelle solution que met en place le gouvernement pour encourager encore plus l’investissement dans le secteur touristique.

Commentant cette avancée réglementaire majeure, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné : « Notre gouvernement a réussi à sortir les arrêtés de la loi 80-14 adoptée en 2015, grâce à un grand effort mené avec les professionnels et l’ensemble des parties prenantes ».

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, c’est une étape décisive que nous entamons pour l’industrie touristique marocaine, qui au-delà de l’aspect réglementaire, permettra de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques de référence ».

Selon le communiqué, les professionnels du secteur bénéficient d’une période de transition de 24 mois pour se conformer aux nouvelles normes de classement. Ce délai leur donne le temps de mettre en œuvre les améliorations nécessaires, former leurs équipes aux nouvelles exigences et préparer sereinement les audits de classification.

Le dispositif réglementaire sera très prochainement enrichi par de nouveaux arrêtés complémentaires qui viendront structurer trois segments clés de l’hébergement touristique : les bivouacs, l’hébergement chez l’habitant, et l’hébergement alternatif qui englobe des concepts innovants (conteneurs, cabanes, etc..).

Ce nouveau dispositif réglementaire inclura également les produits proposés sur les plateformes les plus utilisées.

L’objectif de ces futurs arrêtés est triple. Tout d’abord, ils instaureront des cahiers des charges rigoureux pour garantir la qualité et la sécurité des prestations proposées aux touristes.

Ensuite, ils offriront un cadre légal clair pour intégrer progressivement les acteurs actuellement en marge du secteur formel. Enfin, ils profiteront aux touristes qui verront leurs possibilités de séjour multipliées.

Cette diversification de l’offre devrait permettre une meilleure régulation des prix, notamment durant la haute saison estivale, rendant ainsi le tourisme plus accessible sans compromettre la qualité.