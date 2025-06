Heurts à Los Angeles: le Pentagone déploie 700 Marines

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Pentagone a annoncé lundi après-midi qu’il compte déployer 700 éléments des Marines pour protéger les biens et le personnel fédéraux à Los Angeles (ouest des Etats-Unis), où des manifestations contre l’expulsion des immigrés illégaux se poursuivaient lundi pour le quatrième jour.

Ces Marines s’ajouteront aux 2.000 troupes de la Garde nationale déjà mobilisées dans la ville californienne malgré l’opposition du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, et de la maire de la ville, Karen Bass.

Le déploiement des Marines constitue une « provocation », s’est insurgé Newsom dans une interview au New York Times, ajoutant que les 2.000 éléments de la Garde nationale n’étaient pas tous mis à contribution.

Selon le gouverneur démocrate, à travers l’ordre de déployer des troupes fédérales, le président Donald Trump cherche à “semer plus de peur et plus de colère et à diviser davantage”.

Plus tôt dans la journée, Newsom a menacé d’intenter un procès contre le président Trump, l’accusant d’avoir ordonné le déploiement des gardes nationaux sans consulter les autorités de l’Etat, ni suivre les procédures prévues dans la loi.

Après trois jours de confrontations assez violentes entre manifestants et forces de l’ordre, le quatrième jour avance d’une manière largement plus calme et ordonnée à Los Angeles, selon les médias américains.

Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées depuis l’éclatement des manifestations vendredi soir en protestation contre les arrestations d’immigrés illégaux par les agents fédéraux de la police de l’immigration (ICE).

À San Francisco, dans le nord de la Californie, plus de 150 personnes ont été arrêtées lors de manifestations de solidarité jusqu’à dimanche soir.