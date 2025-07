Maroc-Ghana: où et quand voir le match ? (CAN Féminine)

Le Maroc croise le fer ce mardi avec le Ghana au stade olympique de Rabat, en marge des demi-finales de la CAN Féminine.

L’entraineur de la sélection marocaine féminine Jorge Vilda, a assuré, lundi, que les joueuses de l’équipe nationale sont pleinement motivées pour battre le Ghana.

Les Lionnes de l’Atlas sont déterminées à signer une bonne prestation face au Ghana et décrocher le billet de qualification pour la finale, a dit Vilda, en conférence de presse d’avant-match. « Au fil des matches, les joueuses ont réussi à gérer la pression et la transformer en énergie positive », a-t-il noté, ajoutant que le mental est le point fort des Lionnes de l’Atlas.

Il a relevé, dans ce sens, que la sélection marocaine, qui se prépare depuis deux mois pour ces joutes, mettra à profit les facteurs public et terrain en sa faveur afin de se qualifier en finale. « Les joueuses ont fourni énormément d’efforts lors de la phase des groupes, d’autant plus que nous avons affronté des sélections fortes physiquement », a-t-il reconnu, soulignant que le Ghana est une équipe redoutable et développe un jeu collectif et rapide.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT et beIN Sports HD3.

La seconde demi-finale mettra aux prises le Nigeria et l’Afrique du Sud, mardi au stade Larbi Zaouli de Casablanca (17h00).

S.L.