Les Laboratoires Vilion renforcent leur présence sur la scène cosmétique marocaine

Installés à Béni Mellal, au cœur du Maroc, les Laboratoires Vilion confirment leur position d’acteur incontournable du secteur cosmétique national grâce à une unité industrielle de pointe, conçue selon les dernières innovations technologiques en matière de production, de sécurité et de respect des normes environnementales.

Dans une volonté constante de développement, de visibilité et de partage de leur savoir-faire, les Laboratoires Vilion ont participé à quatre salons de référence en mai 2025, à la fois professionnels et grand public. Cette démarche stratégique illustre leur dynamisme commercial, leur proximité avec les consommateurs et leur engagement à construire des partenariats solides dans l’écosystème cosmétique marocain.

Une présence affirmée dans les événements clés du secteur

Durant le mois de mai 2025, les Laboratoires Vilion ont marqué leur présence à :

La 8e édition du Salon Cosmetista Expo North & West Africa, rendez-vous incontournable des professionnels de la beauté et des cosmétiques.

La 11e édition du Salon Para Expo, dédié à la parapharmacie et aux produits de soins spécialisés.

La 3e édition du Forum International de la Chimie, réunissant les industriels et chercheurs autour de l’innovation chimique appliquée aux cosmétiques

La 6e édition du Baby Show, événement grand public centré sur la petite enfance et le bien-être familial.

« Notre participation à ces quatre événements stratégiques en mai 2025 illustre notre engagement total envers l’innovation, la souveraineté industrielle et l’écoute du marché. C’est en allant à la rencontre des professionnels comme du grand public que nous consolidons notre mission : faire rayonner le Made in Morocco et positionner Vilion comme un acteur technologique de référence en Afrique », souligne Hassan Bennis, Président Directeur Général et Fondateur des Laboratoires Vilion.

À travers leur présence dans ces rendez-vous clés, Vilion poursuit plusieurs objectifs.

Valoriser leur savoir-faire industriel marocain, en mettant en lumière leurs gammes de soins innovants et formulés localement.

Renforcer leur réseau B2B, en rencontrant distributeurs, professionnels de la beauté, pharmaciens et acheteurs spécialisés.

Échanger directement avec le grand public, pour mieux comprendre les attentes des consommateurs marocains et faire découvrir l’efficacité de leurs produits.

S’ouvrir à l’international, certains salons offrant une vitrine sur les marchés africains et méditerranéens.

Une unité industrielle moderne, pilier de leur excellence

Le site de production des Laboratoires Vilion, situé à Béni Mellal, constitue le socle de cette stratégie. Équipé des dernières technologies, il permet de garantir :

Une qualité irréprochable, conforme aux standards internationaux les plus exigeants

Une capacité de production évolutive, aussi bien pour les grandes séries que pour les lignes spécialisées ;

Une traçabilité complète, répondant aux exigences réglementaires croissantes du secteur cosmétique.

Vilion se distingue également par l’introduction, pour la première fois au Maroc et en Afrique, de la technologie de conditionnement en aérosol, apportant une nouvelle dimension à la cosmétique régionale en matière de praticité, de sécurité d’usage et de performance technique.

Une marque marocaine tournée vers l’avenir

Entreprise citoyenne, responsable et tournée vers l’avenir, Vilion s’engage dans une démarche éthique et durable, en privilégiant :

les ingrédients naturels,

les circuits courts d’approvisionnement,

et l’innovation verte, au service d’un avenir cosmétique performant et respectueux de l’environnement.

À propos des Laboratoires Vilion

Basés à Béni Mellal, les Laboratoires Vilion sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la distribution de produits cosmétiques formulés pour répondre aux besoins du marché marocain et régional. Forts de leur expertise technique et de leur ancrage local, ils offrent également des services de sous-traitance clef en main, avec l’ambition de devenir un acteur leader de la cosmétique responsable et innovante au Maroc et en Afrique.