Marrakech: le beau geste d’un taximan envers les candidats au Bac

Un chauffeur de petit taxi, à Marrakech, a décidé de transporter gratuitement les candidats au baccalauréat aux centres d’examens.

Le taximan a décidé de transporter gratuitement les élèves durant toute la période des examens, afin de garantir leur arrivée aux centres à l’heure. Cette initiative a suscité l’admiration des citoyens qui ont appelé d’autres chauffeurs de taxis à faire de même.

Rappelons par ailleurs que les centres d’examen ont ouvert leurs portes ce jeudi matin une heure avant le début des épreuves du baccalauréat.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, les centres d’examen ont été soumis cette année à des procédures strictes, soulignant que les responsables tenaient à contrôler les étudiants dès leur arrivée aux établissements scolaires.

Les surveillants ont en effet tenu à fouiller les candidats afin de leur retirer leurs smartphones ou tout autre moyen pouvant être utilisé pour tricher.

À noter que le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a mis en place un ensemble de mesures pédagogiques, de sensibilisation et d’organisation pour lutter contre le phénomène de la triche. Parmi ces mesures figurent l’organisation de rencontres et de campagnes de sensibilisation au sein des établissements scolaires à l’intention des élèves, pour les informer des sanctions disciplinaires encourues et leur fournir des conseils et des orientations visant à prévenir cette pratique.

