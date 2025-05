Comment se déroulent les épreuves du Bac à Casablanca ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Les épreuves de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2025 se déroulent dans un cadre rigoureux, serein et dans le respect des procédures, a affirmé jeudi à Casablanca, le directeur de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Casablanca-Settat, Mohamed Dib.

Dans une déclaration à la MAP, M. Dib a indiqué que cette session ordinaire du baccalauréat national a débuté dans plus de 250 centres d’examen mobilisés pour l’occasion, avec plus de 12.600 surveillants déployés dans près de 5.200 salles de classe réparties à travers la région.

Par ailleurs, l’opération de correction est déjà préparée avec la mobilisation de plus de 60 centres et près de 6.500 correcteurs, a-t-il ajouté.

S’agissant des candidats en situation de handicap (près de 260 candidats), le responsable a fait savoir qu’un dispositif particulier a été mis en place, avec des sujets adaptés à leurs besoins spécifiques.

En outre, six centres d’examen ont été aménagés dans des établissements pénitentiaires pour permettre à plus de 320 détenus de passer leurs épreuves dans des conditions appropriées.

Le calendrier des épreuves s’étend du 21 au 31 mai, avec un démarrage immédiat de l’opération de correction en vue des délibérations prévues pour le 13 juin et l’affichage des résultats le 14 juin, a-t-il poursuivi.

De son côté, Brahim Tachaqourrt, chef du centre d’examen et de correction au lycée Al Khansaa, a salué l’engagement des candidats, du personnel de surveillance et des équipes d’assistance.

Il a expliqué que l’opération de distribution des épreuves débute à 6h du matin au niveau de la direction provinciale de l’Education nationale de Casablanca-Anfa avec la réception des sujets, acheminés sous escorte de la sûreté nationale jusqu’au centre d’examen, notant que les enveloppes contenant les sujets sont ouvertes à 7h30, heure d’entrée des candidats dans les salles.

Concernant le centre d’examen du lycée Al Khansaa, M. Tachaqourrt a précisé qu’il accueille cette année plus de 430 candidats inscrits dans les filières scientifiques, option physique-chimie avec choix de la langue française.

Il convient de rappeler qu’environ 102.500 candidats passent les épreuves de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2025 dans la région Casablanca-Settat.

Dans le détail, plus de 84.200 candidats scolarisés passeront les épreuves, dont environ 66.000 sont inscrits dans le secteur public, et plus de 18.000 dans le secteur privé alors que les filles représentent près 53% de l’ensemble des candidats.

Les candidats scolarisés représentent plus de 82% de l’ensemble des candidats, tandis que les candidats libres sont au nombre de plus de 18.000, au titre de cette session.

Par filière, les candidats inscrits dans les filières scientifiques et techniques représentent près de 72.300 élèves, la filière littéraire et l’enseignement originel comptent, quant à eux, près de 11.600 candidats, alors que les filières professionnelles, réparties en sept spécialités, enregistrent pour leur part près de 340 candidats.

En ce qui concerne la section internationale, avec ses options français et anglais, elle regroupe environ 49.900 candidats.

L’AREF de la région Casablanca-Settat a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette échéance nationale, saluant les efforts déployés par l’ensemble des intervenants dans l’organisation des examens ainsi que leur mobilisation et leur engagement dans toutes les phases de préparation de cet important rendez-vous national.

S.L.