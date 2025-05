Aide sociale directe: l’objectif pour 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement a alloué une enveloppe budgétaire significative au programme d’Aide sociale directe de 25 milliards de dirhams (MMDH) pour l’année 2024 et de 26,5 MMDH pour l’année en cours, avec pour objectif d’atteindre 29 MMDH d’ici 2026, a affirmé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, mardi à la chambre des conseillers, soulignant que ce montant positionne le Maroc au deuxième rang en Afrique en consacrant environ 2% de son PIB au financement de ce programme.

En réponse à une question centrale sur « La politique générale relative à la consolidation des fondements de l’équité et de la protection sociale » au cours d’une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au chef du gouvernement sur la politique générale, Akhannouch a relevé que ce programme, généralisé conformément aux Hautes Instructions Royales, vise à pallier les divers aspects du déficit social des familles démunies et ambitionne de cibler 4 millions de familles, soit environ 60% des familles non couvertes par un régime d’allocations familiales.

Le programme repose sur l’octroi d’une aide sociale mensuelle aux familles éligibles, avec un minimum de 500 dirhams par mois et pouvant atteindre jusqu’à 1.200 dirhams, selon la composition et la situation des membres de la famille, a souligné le chef du gouvernement.

Il a également noté que le lancement de la plateforme numérique « www.asd.ma » en décembre 2023 a produit des résultats probants et des indicateurs qualitatifs avancés.

À ce jour, environ 4 millions de foyers, représentant près de 12 millions de bénéficiaires, ont bénéficié dudit programme, a-t-il fait observé, notant que parmi eux, 3,2 millions de foyers bénéficient également de services de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), tandis que plus de 2,4 millions de foyers incluent des enfants dans leur composition, contre environ 1,5 million de foyers sans enfants.

En outre, le nombre d’enfants bénéficiant de l’aide directe a dépassé les 5,5 millions, tandis que plus d’un million de personnes âgées de plus de 60 ans ont reçu une aide sociale mensuel sous forme de subventions forfaitaires, a ajouté Akhannouch, rappelant que ces subventions visent à préserver la dignité des personnes âgées, renforcer leur pouvoir d’achat et réduire les risques associés au vieillissement.

S.L.