Lions de l’Atlas : les matchs face à la Tunisie et au Bénin à guichets fermés

La FRMF a annoncé ce samedi que les matchs amicaux du Maroc face à la Tunisie et au Bénin seront joués à guichets fermés.

«Le Comité d’organisation des matchs amicaux du Maroc face à la Tunisie et au Bénin, programmés les 6 et 9 juin 2025 à Fès, annonce que la totalité des billets mise en vente ce samedi a été écoulée», précise la Fédération sur son site.

Et d’ajouter : «Pour des raisons organisationnelles, le Comité annonce que de nouvelles quantités de billets seront mises en vente quotidiennement avant les jours des matchs pour assurer aux supporters une opération d’achat dans des conditions optimales. Les supporters et fans des Lions de l’Atlas auront de plus amples informations sur le site www.frmf.ma ».

Rappelons que la billetterie a été ouverte ce samedi à 11 heures. Les tickets de ces deux confrontations sont disponibles exclusivement via la plateforme électronique www.webook.com ou à travers l’application « Weebook » dans le but de sécuriser la vente des billets aux supporters.

Le Comité d’organisation assure que chaque acheteur d’un ticket via l’application numérique pourra accéder directement au stade en présentant le ticket sous son format électronique.

Tarification des tickets :

VIP (tribune d’honneur) : 600 dhs.

Catégorie I : 150 dhs.

Catégorie II : 100 dhs.

Catégorie III : 70 dhs.

«À travers l’instauration de ce dispositif, le Comité d’Organisation de ces deux matchs ambitionne de fluidifier et faciliter aux supporters l’accès au stade à l’occasion de ces matchs préparatoires aux futures échéances», souligne la FRMF.

