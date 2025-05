Les obsèques émouvantes de l’actrice Naima Bouhmala (VIDEO)

Les funérailles de l’actrice feue Naïma Bouhmala, qui s’est éteinte mercredi à l’âge de 77 ans, ont eu lieu mercredi à Casablanca.

Après les prières d’Al-Asr et du mort à la mosquée Achouhada, la dépouille de feue Naïma Bouhmala a été inhumée au cimetière Achouhada.

Les obsèques se sont déroulées en présence notamment des membres de la famille de la défunte, de ses proches et amis, ainsi que de plusieurs artistes et professionnels des médias qui ont accompagné la disparue à sa dernière demeure.

Dans un témoignage recueilli par la MAP à cette occasion, l’acteur marocain Hicham Bahloul a estimé que la disparition de Naïma Bouhmala constitue une grande perte pour le paysage théâtral et cinématographique national, soulignant que la défunte a su gagner les cœurs de tous les Marocains.

De son côté, Adil Madih, directeur du Festival International Théâtre & Cultures de Casablanca, a loué les grandes qualités humaines de la défunte, regrettant la disparition d’une icône du théâtre, du cinéma et de la télévision qui a conquis tous les foyers marocains et inspiré ses confrères par son fort charisme et sa présence sur scène qui ne laissaient personne indifférent.

La grande comédienne a signé une brillante carrière dans le théâtre et la télévision.

Elle avait entamé son parcours artistique dans le Père des arts avant de s’imposer dans les mondes de la télévision et du cinéma qui l’ont rapprochée davantage du public marocain.

Elle s’est distinguée notamment dans le film « A Casablanca les anges ne volent pas » et la série « Hdidane ».

