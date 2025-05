Fonctions supérieures: quatre nouvelles nominations

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et forêts – Département de l’Agriculture, Abdelkrim Kenfaoui a été nommé directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Industrie et du Commerce, Abdelilah Boutaybi, a été nommé directeur du Commerce intérieur et de la distribution, tandis qu’au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mimoun Benali, a été nommé Directeur de l’Institut des Sciences du Sport de Fès.

Au niveau du ministère délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, Adil Azmi a été nommé Directeur du Centre Régional d’Investissement (CRI) de la Région Béni Mellal-Khénifra.

