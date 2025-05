La nouvelle Peugeot 408 débarque au Maroc, voici son prix

PEUGEOT Maroc dévoile aujourd’hui la nouvelle PEUGEOT 408, un modèle au positionnement inédit, fruit d’un design audacieux et d’une ambition forte : bousculer les codes sur le segment C. Avec sa silhouette unique, à mi-chemin entre berline et SUV, la nouvelle 408 affiche une posture dynamique et moderne, et inaugure une nouvelle forme d’allure automobile, inattendue sous tous les angles.

Un design inattendu, entre dynamisme et robustesse

Dans la continuité de sa stratégie visant à étoffer son offre sur le segment C, après les lancements réussis des SUV 3008 et 5008, PEUGEOT Maroc franchit une nouvelle étape avec l’introduction de la 408. Elle se distingue notamment par son design fastback, déjà aperçu sur le 3008, mais ici réinterprété de manière encore plus affirmée. Ses lignes tendues, sa garde au sol surélevée et sa posture féline traduisent toute l’expressivité du style PEUGEOT.

L’avant de la voiture est dominé par une calandre pleine couleur, intégrant le nouveau blason PEUGEOT, tandis que la signature lumineuse en forme de crocs vient souligner sa présence féline. À l’arrière, la découpe inversée du pare-chocs renforce la posture unique de cette silhouette inclassable.

Habitabilité et efficience

Reposant sur une plateforme à l’empattement long de 2,79 m, la 408 offre une habitabilité remarquable, avec notamment 188 mm d’espace aux jambes à l’arrière. Le volume de coffre, de 536 litres (jusqu’à 1 611 litres une fois les sièges rabattus), en fait également une proposition particulièrement polyvalente.

Une motorisation hybride légère pour un équilibre optimal

Sous le capot, la PEUGEOT 408 arrive au Maroc dans une motorisation essence hybride légère (MHEV) de 145 chevaux, associée à une boîte de vitesse automatique à double embrayage e-DCS6. Cette motorisation allie sobriété, performance et confort d’usage, tout en s’inscrivant dans la démarche d’électrification progressive de la marque.

Technologie et plaisir de conduite

À bord, la nouvelle PEUGEOT 408 intègre Le PEUGEOT i-Cockpit® : un combiné numérique 3D haute définition de 10’’, un écran tactile central personnalisable de 10’’ et un volant compact pour une conduite plus intuitive. L’expérience utilisateur est enrichie par une connectivité avancée et une qualité perçue haut de gamme.

La PEUGEOT 408 intègre également de nombreux systèmes d’aide à la conduite de pointe, parmi lesquels le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, Freinage d’urgence automatique, Alerte active de franchissement involontaire de ligne, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse et Alerte attention conducteur.

Disponible dans tout le réseau PEUGEOT Maroc, la 408 est proposée à partir de 317 000 DH.