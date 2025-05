Programme « Villes sans bidonvilles » : la moyenne annuelle des ménages bénéficiaires passe à 18.500

Par LeSiteinfo avec MAP

La moyenne annuelle des ménages bénéficiaires du programme « Villes sans bidonvilles » est passée de 6.200 entre 2018 et 2021, à près de 18.500 entre 2021 et 2025, a indiqué, lundi à Rabat, le secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim.

En réponse à des questions orales sur le programme « Villes sans bidonvilles » à la Chambre des représentants, M. Benbrahim a souligné que l’actuel mandat gouvernemental a connu une accélération significative du rythme de résorption de l’habitat insalubre, notant que les résultats obtenus sont très positifs.

Ces avancées, a-t-il précisé, sont le fruit d’une stratégie cohérente et efficace mise en œuvre par le ministère en étroite coordination avec les différents départements ministériels concernés.

Le responsable gouvernemental a expliqué que ce programme a permis de déclarer 62 villes et centres urbains sans bidonvilles et d’améliorer les conditions de vie de plus de 366.000 familles, ajoutant qu’environ 74.000 ménages sont actuellement concernés par des unités de logement achevées ou en cours de réalisation.

De même, M. Benbrahim a noté que les résultats encourageants enregistrés par le programme ont été atteints malgré les contraintes qui ont jalonné sa mise en œuvre sur le terrain, notamment la hausse continue du nombre de familles éligibles.

Il a également fait savoir que le rythme annuel de déploiement est passé de 10.600 à 6.800, reflétant les efforts considérables déployés par le gouvernement dans ce domaine.

Revenant sur les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la première version du programme, le secrétaire d’Etat a évoqué notamment les lenteurs dans les opérations d’auto-construction dans le cadre des projets de relogement sur des lots de terrain.

Il a, à ce propos, rappelé que la circulaire du Chef du gouvernement relative à la programmation de nouvelles opérations destinées à traiter les unités d’habitation restantes dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles », estimées à environ 120.000 familles, adopte désormais l’approche des aides au logement ou du programme de logement social.

M. Benbrahim a rappelé que le programme « Villes sans bidonvilles », lancé en 2004 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est l’un des programmes majeurs mis en œuvre dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre au Maroc, soutenant qu’il vise principalement à améliorer les conditions de vie des populations concernées.

Il a, en outre, précisé que le nombre de familles ciblées par le programme, comme prévu initialement, a atteint 270.000 dans 85 villes et centres urbains.