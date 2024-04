Programme « Villes Sans Bidonvilles »: le dernier bilan du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahraa El Mansouri, a fait savoir, mardi à la Chambre des conseillers, que les conditions de vie de 344.000 familles ont été améliorées grâce au programme « Villes Sans Bidonvilles » (VSB), depuis son lancement jusqu’à fin mars 2024.

Dans sa réponse à une question sur « les mesures adoptées pour mettre en œuvre le programme VSB », lue en son nom par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, elle a souligné que le nombre de bénéficiaires du programme représente 74% du nombre total de familles recensées qui s’élève à 465.000, et que 41.000 familles ont bénéficié de l’amélioration de leurs conditions de vie au cours du mandat du gouvernement actuel, ajoutant que le rythme du parachèvement du programme VSB sera accéléré, avec le traitement des dossiers de 120.000 familles au cours des cinq prochaines années dans toutes les régions du Royaume.

Le ministère a adopté, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, une nouvelle approche dans la gestion de ce programme, lancé par le roi Mohammed VI en 2004, a-t-elle relevé, notant que cette approche repose sur l’intégration du secteur privé, la mise en place du soutien financier et de l’accompagnement nécessaires, ainsi que la mobilisation et l’assainissement du foncier public au profit du programme, permettant l’amélioration des conditions de vie de plus de 20.000 familles dans la commune de Skhirat-Témara.

Après le succès de la nouvelle approche dans la municipalité de Skhirat-Témara, elle a été étendue au reste des régions concernées, où une série d’appels à manifestation d’intérêt ont été lancés dans le Grand Casablanca pour fournir plus de 62.000 unités de logement, a-t-elle précisé.





La ministre a également rappelé que le rythme annuel a triplé, passant d’une moyenne d’environ 6.200 familles bénéficiaires par an durant la période 2018-2021 à environ 18.600 familles bénéficiaires par an entre 2022 et 2024, notant que ce rythme a doublé de manière significative dans les régions et communes de Casablanca, Marrakech, Guercif, Larache, Skhirat-Témara et Salé.

