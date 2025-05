Mary J. Blige, Jason Derulo, Gims… Les stars s’invitent au Casablanca Music Week

La première édition du Casablanca Music Week (CMW), qui se tiendra du 20 au 29 juin 2025 à La Casablancaise, promet d’être l’événement musical de l’été. Avec une programmation éclectique mêlant R&B, hip-hop, pop, fusion et musique arabe, le festival réunira sur scène des artistes de renommée internationale pour des performances inoubliables.

Le Casablanca Music Week dévoile une programmation musicale d’exception, mettant en lumière des têtes d’affiche venues des quatre coins du monde. Parmi les stars annoncées : Mary J Blige, Hussain Al Jassmi, Jason Derulo, Gims, Tayc, Dadju, Wyclef Jean, Shaggy, Big Ali, Dj Abdel, En Vogue, Rahma Riad et Hoba Hoba Spirit, Fehd Benchemsi et Djibril Cissé aka Tcheba.

Un line-up prestigieux et une diversité musicale

Le Casablanca Music Week se distingue par sa capacité à réunir des genres musicaux variés, créant une expérience unique pour le public. Des mélodies envoûtantes de Tayc aux rythmes entraînants de Shaggy, qui apportera une touche caribéenne au festival, en passant par l’énergie électrique de Gims, connu pour ses tubes planétaires comme « Bella » et « Sapés comme jamais », ou la pop internationale de Jason Derulo, chaque soirée sera une immersion dans un univers différent.

La scène arabe sera également à l’honneur avec Hussain Al Jassmi, dont la voix captivante et les textes profonds résonneront dans le cœur du public, tandis que Fehd Benchemsi et Hoba Hoba Spirit, les pionniers du rock marocain, avec leur fusion de rythmes gnawa et de sonorités modernes, représenteront fièrement la scène locale.

« Le Casablanca Music Week est une célébration de la musique sous toutes ses formes. Nous sommes fiers de proposer une programmation aussi riche et diversifiée, avec des artistes qui marquent la scène musicale internationale. Grâce à ce lin up prestigieux, cet événement offrira sans aucun doute des moments uniques à tous les festivaliers », a déclaré Hakim Chagraoui, PDG et fondateur de NRJ Maroc

Un festival bien plus que musical

Au-delà des concerts, le Casablanca Music Week proposera une expérience culturelle complète avec des projections cinéma en plein air, des tournois de gaming, des activités sportives et un village food aux saveurs variées. Des conférences sur l’innovation culturelle et le futur du divertissement viendront enrichir cette programmation déjà dense. Et pour la première fois, Cinerji Cinemas, le nouveau réseau de salles de cinéma récemment ouvert à Casablanca, se joint au festival pour une projection exceptionnelle des derniers films sortis en salles, offrant ainsi aux festivaliers une escapade cinématographique dans un cadre unique, en plein cœur de l’événement.

Les billets pour le Casablanca Music Week sont disponibles en prévente sur Webook.com et Guichet.com Ne manquez pas l’opportunité de vivre cette expérience musicale exceptionnelle au cœur de Casablanca.