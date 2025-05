RabatRun 2025 : une 3e édition réussie au cœur de la Forêt Ibnou Sina

Les 10 et 11 mai 2025, plus de 5 000 participants ont répondu présents à RabatRun, organisé par l’association TheCityRun. Deux jours d’activités sportives gratuites, inclusives et accessibles à tous, dans une ambiance conviviale et engagée.

La participation à l’événement est restée gratuite grâce à l’engagement de nos partenaires tels que Redal, l’ONCF et la Fondation Orange, qui, par leur implication responsable, contribuent activement à la promotion du sport, de la santé et de la cohésion sociale. Un événement pour tous, 5 000 participants cumulés.

Que vous soyez un coureur chevronné, un marcheur occasionnel ou simplement curieux de découvrir l’événement, RabatRun a réuni des familles, des groupes d’amis, des collègues et des passionnés dans une ambiance conviviale.

RabatRun s’inscrit dans le programme national TheCityRun 2025, qui continue son tour du Maroc – Casablanca (février) ✔️ – Rabat (mai) ✔️

– Tanger (juin), Fès, Agadir, Marrakech, Oujda & Dakhla à venir !