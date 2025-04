Sahar Seddiki s’offre des vacances en Thaïlande (VIDEO)

Après plusieurs semaines de tournage, Sahar Seddiki a décidé de s’offrir des vacances et s’est envolée pour la Thaïlande.

Sur son compte Instagram, l’actrice a posté plusieurs photos et vidéos de son escapade, au grand bonheur de ses fans qui ont loué le choix de la destination. La Thaïlande est en effet connue pour ses plages paradisiaques, sa végétation luxuriante, ses temples spirituels et sa culture apaisante. Un cadre idéal pour faire le plein d’énergie, entre farniente, découverte et bien-être.

À noter que Sahar Seddiki figurait dans le casting de la série « Jorh Qadim », diffusées sur Al Aoula pendant le mois de Ramadan. L’artiste vient également de terminer le tournage de la série « Al-Hajj Taher », dont la date de diffusion n’a pas encore été annoncée.

Cette pause bien méritée semble donc être l’occasion pour Sahar Seddiki de se ressourcer avant de revenir sous les projecteurs avec de nouveaux projets artistiques.

H.M.