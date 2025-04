GITEX AFRICA Morocco: tout ce qu’il faut savoir sur la 3ème édition

GITEX AFRICA Morocco s’impose aujourd’hui comme étant la vitrine de l’innovation africaine par excellence. L’événement ne cesse de susciter l’intérêt d’investisseurs issus de l’écosystème numérique de l’ensemble du continent

Le Maroc confirme une fois de plus son rôle stratégique dans l’édification du paysage numérique africain. A l’heure où le Royaume renforce sa position de hub technologique, il est également reconnu par les pays du continent comme étant une force montante clé sur la scène mondiale de la tech.

C’est le message porté par les intervenants lors de la conférence de presse annuelle de GITEX AFRICA Morocco à Rabat, en amont du plus grand salon africain dédié aux technologies et aux startups, qui ouvrira ses portes à Marrakech du 14 au 16 avril 2025.

Tourné vers un futur africain fondé sur l’innovation, cet événement est placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD). Il est organisé par KAOUN International, la filiale internationale du Dubai World Trade Centre (DWTC), en charge de tous les événements GITEX dans le monde.

Mme Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a déclaré : « Le choix du Maroc pour accueillir cet événement continental majeur, véritable vitrine annuelle du potentiel numérique et technologique africain, est le fruit d’un travail rigoureux et soutenu visant à faire de notre pays un hub digital régional. Il s’inscrit également dans la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui appelle à former des compétences qualifiées dans les différents domaines du numérique, à ancrer une culture de digitalisation responsable dans la société, et à développer des infrastructures technologiques capables de suivre le rythme des mutations du secteur. »

Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence de Développement du Digital, a déclaré : « GITEX Africa Morocco s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous annuel majeur de l’agenda technologique mondial. C’est une étape déterminante dans la trajectoire numérique du continent, un point de convergence où se rencontrent innovation, investissement, recherche et coopération institutionnelle. L’événement reflète désormais la vision d’une Afrique qui ne se contente plus de consommer la technologie, mais aspire à la concevoir. Une Afrique qui ne suit plus simplement l’innovation, mais qui entend y prendre part et en influencer la direction. »

Trixie LohMirmand, CEO de KAOUN International, a ajouté : « Cette troisième édition de GITEX AFRICA Morocco ouvre la voie à une nouvelle phase pour les économies africaines, portée par l’évolution de l’intelligence artificielle. Les opportunités sont immenses pour les entreprises et les sociétés, mais elles nécessitent d’abord un engagement collectif pour renforcer les capacités de transition. GITEX AFRICA réunira au Maroc les experts, acteurs et facilitateurs de l’écosystème mondial afin d’inspirer et de soutenir les parties prenantes dans cette transformation. »

Alors que GITEX AFRICA Morocco s’apprête à accueillir plus de 45 000 visiteurs et participants venus de plus de 130 pays, mais aussi plus de 1 450 exposants. De nouveaux pays africains seront représentés – notamment le Gabon, le Niger et la Zambie – ainsi que d’autres pays issus des marchés européens et asiatiques tels que la Belgique, la Suisse ou encore l’Ouzbékistan.

Accélérer l’écosystème des startups africaines

Avec une dynamique de financement retrouvée – les investissements dans les startups africaines ont dépassé les 2 milliards de dollars, renouant avec les niveaux d’avant-pandémie – les grands noms de l’investissement mondial tournent désormais leur attention vers l’Afrique.

Le Conseil Européen de l’Innovation (EIC), plus grand investisseur deep-tech en Europe, participera à GITEX AFRICA Morocco à travers son programme de conférences et d’ateliers. De son côté, la Société Financière Internationale (IFC) mettra en lumière dix startups africaines de son programme SheWins Africa, présentes directement sur le salon.

Aux côtés de l’EIC et de l’IFC, plus de 350 investisseurs issus de 35 pays participeront à 1 500 rencontres d’affaires organisées pour favoriser l’émergence de solutions technologiques durables et viables. Ensemble, ils représentent plus de 200 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Des acteurs majeurs tels qu’AfricInvest, Techstars ou Ventures Platform se tiennent prêts à soutenir la prochaine grande idée venue d’Afrique.

Les startups africaines et internationales seront largement mises à l’honneur tout au long de l’événement. Parmi les temps forts : une interview sur scène avec Awa Gueye, cofondatrice de Wave Mobile Money, première licorne d’Afrique francophone ; la Supernova Challenge, plus grande compétition panafricaine dédiée aux jeunes startups, jugée par un panel d’experts ; le programme Morocco 200, lancé par le ministère en partenariat avec l’ADD, pour accompagner les startups marocaines dans leur développement à l’international ; sans oublier l’espace exposition entièrement dédié aux jeunes pousses, conçu comme un lieu de rencontre entre innovateurs, visiteurs et investisseurs.

Les géants de la tech internationale signeront présents à cette 3e édition

Des leaders technologiques internationaux signeront présents au GITEX AFRICA, profitant des trois jours de l’événement pour nouer de nouveaux partenariats et dévoiler leurs dernières innovations. Parmi eux : Cisco, Ericsson, Nokia, China Mobile et Salesforce. D’autres acteurs venus du Moyen-Orient viendront renforcer cette présence mondiale, à l’instar de Saudi Made, vitrine de l’innovation et du génie entrepreneurial saoudien, et de Presight, entreprise du groupe G42 spécialisée dans l’analytique des données alimentée par l’IA.

Après le succès des éditions précédentes, GITEX AFRICA Morocco se prépare à franchir un nouveau cap en explorant de nouveaux secteurs d’innovation. L’édition 2025 élargit son programme au-delà des thématiques classiques comme l’IA, la cybersécurité et les télécoms, pour y intégrer la transition énergétique, la mobilité, l’edutech, les technologies sportives et l’agritech.

GITEX AFRICA Morocco revient pour sa troisième édition avec le soutien de ses partenaires institutionnels : l’ANRT, la Royal Air Maroc, l’ONCF, l’OCP, l’ONDA, l’AMDIE, l’ONMT et la CGEM.

Pour suivre les actualités du GITEX AFRICA Morocco, n’hésitez pas à vous rendre sur : www.gitexafrica.com