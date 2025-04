Gear9 & LMPS Group annoncent un partenariat stratégique (VIDEO)

À l’occasion du GITEX Africa 2025, deux acteurs majeurs de l’écosystème numérique marocain, Gear9, spécialiste de la transformation digitale, et LMPS Group, référence en cybersécurité et membre du réseau international FIRST, annoncent la signature d’un partenariat stratégique. Objectif : intégrer la sécurité by design dans tous les projets de transformation numérique.

Dans un contexte de digitalisation accélérée, les menaces cybernétiques et les enjeux liés à la souveraineté des données n’ont jamais été aussi critiques. Conscientes que la sécurité ne peut plus être traitée comme une étape secondaire, les deux entreprises ont décidé d’unir leurs expertises pour bâtir un modèle d’intervention intégré, combinant :

– Pour Gear9 : l’agilité product thinking, l’orientation customer experience, ainsi que ses expertises en conception et réalisation de plateformes digitales (Data, CRM, Intelligence Artificielle, Backend API Management, e-commerce, interfaces web et mobiles).

– Pour LMPS Group : une approche DevSecOps, la protection des systèmes, la gouvernance SI, ainsi qu’un savoir-faire reconnu, certifié ISO 27001.

Ce partenariat vise à enrichir chaque projet numérique par une **approche de sécurité embarquée dès la phase de conception.

« Notre ambition est de faire de la sécurité un levier de confiance et de performance digitale. Avec LMPS Group, nous garantissons à nos clients un cadre sécurisé, de la roadmap stratégique jusqu’au monitoring post-déploiement. », Mounir Bouchiha, Directeur Général de Gear9

« Ce partenariat est une réponse concrète aux attentes des entreprises et institutions qui ne peuvent plus dissocier innovation digitale et protection des actifs critiques. La sécurité by design devient la nouvelle norme, et nous sommes fiers d’y contribuer avec Gear9. », Amine Hilmi, Directeur Général de LMPS Group.

Les deux partenaires officialisent leur collaboration lors du GITEX Africa 2025, en dévoilant une offre conjointe dédiée à la transformation digitale sécurisée, à destination de secteurs stratégiques tels que le public, la banque, l’assurance, les télécommunications, l’industrie, et plus encore.

Cette initiative comprendra notamment :

– La création d’une cellule d’innovation conjointe dédiée à la sécurité appliquée à la transformation digitale.

– Le développement de kits de sécurité intégrés nativement aux plateformes Gear9 (Data, CRM, IA, Backend, API Management, e-commerce, interfaces web et mobiles).

– La mise en œuvre d’un cadre méthodologique unifié, aligné sur les meilleures pratiques Agile, DevSecOps et les standards internationaux (ISO, NIST).

– Le déploiement de programmes de formation et de services d’accompagnement à la conformité, couvrant notamment la CNDP, le RGPD, la sécurité applicative, et les dispositifs de continuité d’activité.