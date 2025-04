Importation de bétail : une commission en vue, le groupe socialiste encore indécis

Par LeSiteinfo avec MAP

L’absence du groupe socialiste de l’opposition fédérée à l’initiative annoncée par les autres composantes de l’opposition à la Chambre des représentants de créer une commission parlementaire d’enqueête sur les faits relatifs aux différentes formes de soutien public à l’importation de bétail et au secteur de l’élevage en général a suscité des interrogations dans les milieux intéressés par la scène politique.

Selon les informations obtenues par Le Site Info, le groupe socialiste ne se considère pas exclu de cette initiative, mais affirme plutôt avoir pris le temps de la réflexion, dans l’attente d’annoncer sa position dans les prochaines heures concernant cette démarche, qui a déjà été signée par les groupes parlementaires du Mouvement Populaire (MP), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), ainsi que par le groupe parlementaire de la Justice et du Développement (PJD).

Une source au sein du groupe socialiste a déclaré à Le Site Info que « toutes les initiatives allant dans le sens de l’intérêt des citoyens et de l’amélioration du travail parlementaire trouvent toujours l’opposition socialiste à leurs côtés pour les faire aboutir, et jamais pour les faire échouer».

La même source a ajouté qu’« une initiative de cette envergure nécessite une note commune, qui en ferait un véritable mécanisme de plaidoyer coordonné », tout en précisant que cela « n’empêchera nullement le groupe socialiste de rejoindre les autres composantes de l’opposition dans cette démarche ».

Pour rappel, les groupes parlementaires du Mouvement Populaire (MP), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), et le groupe parlementaire de la Justice et du Développement (PJD) ont lancé une initiative visant, selon un communiqué conjoint, à pousser la Chambre des représentants à créer une commission d’enquête parlementaire sur les faits relatifs au soutien public à l’importation du bétail depuis la fin de l’année 2022 jusqu’à aujourd’hui, ainsi que sur le secteur de l’élevage en général.

Ces formations politiques affirment vouloir « faire toute la lumière sur cette affaire, informer l’opinion publique de manière transparente, vérifier si les résultats annoncés ont été réellement atteints, et s’assurer que les différentes formes de soutien public bénéficient bien à l’intérêt général, et non à une minorité privilégiée ».